Giulia De Lellis non si nasconde, la paura torna e il grido d’aiuto è inevitabile. La confessione dell’influencer gela i fan che la seguono da sempre.

Scoprire che un proprio beniamino del mondo dello spettacolo possa soffrire è fonte di grande interesse per i fan che non perdono una sola news. Giulia De Lellis è senza dubbio tra le giovanissime vip ad essere più seguita, amata e al tempo stesso criticata dal pubblico che l’ha conosciuta in prima serata al Grande fratello Vip. L’influencer è sempre stata molto trasparente, soprattutto in relazione ai suoi sentimenti. Complice un momento di difficoltà, rivela una notizia spiacevole ai suoi followers.

Cosa avrà mai fatto scattare questo stato d’animo? L’ex gieffina e anche corteggiatrice di Uomini & Donne ne ha vissute davvero tante, nonostante la giovane età.

Giulia De Lellis ha soltanto 26 anni, un arco di vita ricco di emozioni, sia belle che brutte. Quelle peggiori le ha anche raccontate mediante un libro, Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza, testo autobiografico nel quale racconta la rinascita dal trauma subito, e nel quale si è tolta qualche sassolino dalla scarpa.

Nota per la sua cristallinità, anche in questo caso racconta la verità del dramma ai suoi fan, con la stessa naturalezza che l’ha resa così popolare e spontanea.

Giulia De Lellis a cuore aperto: perché torna la paura

Tra le novità, il destino dell’influencer non è poi così distante da quello della Princess più chiacchierata del momento. Lulù Selassié è legata a Giulia De Lellis da una scelta importante, segnando soltanto uno dei grandi obiettivi in vista. In entrambe le storie è saltato fuori un percorso fatto di dolore e disperazione, dal quale però si può rinascere. Da qui, ci ricolleghiamo al malessere confessato ai fan dall’influencer.

Tutti sono abituati a vedere Giulia con il suo sorriso smagliante, al quale ci tiene tantissimo. Infatti, non mancano Instagram stories nelle quali ricorda ai fan di curare l’igiene dentale. Ma non si tratta di un consiglio del genere, quanto di una rivelazione sul benessere personale.

Durante delle sue Stories di Instagram ha condiviso delle domande anonime, una di queste riguarda qualcosa di davvero personale. La domanda che le è stata fatta è riferita al fatto se l’influencer avesse mai sofferto di ansia e di attacchi di panico.

E’ qui che la De Lellis si sbottona, diventando un fiume in piena nel quale racconta per intero la sua esperienza personale, fatta di dolore e difficoltà emotive importanti. Sta vivendo un forte periodo di stress, contraddistinto da questi sintomi:

“Sì, soffro di ansia e attacchi di panico. Capita ancora, ho solo imparato a gestire anche quelli. Quando arrivano vuol dire che sono piena.”

Una confessione che non può passare inosservata, poiché solleva un tema importante e che è ancora un tabù nella società di oggi. Soffrire di patologie mentali viene visto con pregiudizi, ma lei riesce a parlarne in modo spontaneo e moderno, senza svilirne l’importanza. Continua ribadendo l’importanza dell’analisi, e dice:

“Ho fatto un periodo di analisi, ma poi ho interrotto. Ho intrapreso un percorso di auto analisi sperando di ricominciare presto da un professionista.”

Quindi, ribadisce quanto sia importante andare da un professionista, perché l’analisi può essere davvero la salvezza di ognuno. Nel frattempo, dallo scatto sopra riportato si intravede una serenità ritrovata con Carlo Beretta. Inoltre, sono saltati fuori degli scatti cool della nuova campagna di moda, sono un successo.

Insomma, Giulia continua a stupire i fan, dimostrandosi una giovane vip nel bel mezzo della sua carriera, ma anche una ragazza di 26 anni con gli stessi problemi dei coetanei.