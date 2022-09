La struggente dedica per Rosario Marrone: l’amica di Emma da brividi!

L’amica di Emma Marrone fa una dedica struggente a Rosario Marrone, morto pochi giorni fa: le parole sono da brividi.

Amatissimo dalla sua famiglia, dai fans di Emma Marrone e dagli amici della cantante salentina. Rosario Marrone era entrato nel cuore di tutti e, con il suo sorriso, riusciva a contagiare le persone che lo circondavano. Buono, sempre presente nella vita dei figli e accogliente con tutti.

La prova di chi era Rosario Marrone sta arrivando in queste ore. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile non solo nel cuore dei figli Emma e Checco e della moglie Maria, ma anche nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto trascorrendo del tempo con lui. Tra questi c’è anche una delle migliori amiche di Emma che, dopo avergli detto addio, gli ha dedicato delle parole da brividi sui social.

La dedica a Rosario Marrone di Francesca Savini, amica e manager di Emma

Francesca Savini, una delle migliori amiche nonchè manager di Emma, sul proprio profilo Instagram, ha dedicato delle dolcissime parole a Rosario Marrone che, sin dal primo giorno, l’aveva accolta come una figlia.

“Mi hai trattata e protetta sempre come una figlia, mi hai voluto un gran bene, sincero.

Di persone come te se ne incontrano poche nella vita. Sarai con noi in ogni istante a guidarci e a proteggerci. Spero di essere all’altezza di ricambiare tutto questo. Ti voglio un bene immenso Ro’, la Franci tua”, ha scritto la Savini che ha pubblicato una foto in cui Rosario suonava la chitarra, la stessa pubblicata da Emma per dire addio all’amatissimo papà.

Anche Elisa, molto amica di Emma, ha voluto dedicare delle dolci parole a papà Rosario dal palco di Taormina dove ha tenuto un concerto. Prima di intonare Hallelujah, ha detto:

“Mi piacerebbe, siccome lo sto pensando e non voglio tenerlo solo per me, ma sto pensando a lei e sto pensando alla sua famiglia, sicuramente possiamo farlo tutti insieme visto che è amatissima, un’amica, una sorella. Oggi vorrei dedicare l’Hallelujah a Rosario Marrone, il papà di Emma, che è volato in cielo, il mio pensiero per lui e per la sua famiglia, questo è per la mia sorellina“.