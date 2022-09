Coppie vip senza pace: dopo Ilary e Totti, si dicono addio anche loro!

Dopo Totti e Ilary, si dicono addio anche loro: coppie vip senza pace

Abbiamo passato l’estate sfogliando riviste di gossip e leggendo blog per tenerci aggiornati sulla separazione improvvisa di Francesco Totti e Ilary Blasi. Quest’anno, però, è tormentato per molte coppie vip.

Due ex partecipanti di Temptation Island si dicono addio dopo quattro anni di relazione! Vediamo insieme di chi si tratta e cosa è accaduto

Coppie vip senza pace: Federico e Floriana si dicono addio!

Federico Rasa e Floriana Angelica sono due ex partecipanti di Temptation Island. Il programma ha l’obbiettivo di mettere alla prova quelle coppie che sono in crisi. Sei fidanzati e fidanzate si dividono e vivono per 21 giorni circondati da dodici tentatori.

Sono settimane difficili, ma che servono a capire se vale la pena continuare la propria relazione o meno.

Arrivati a termine dei giorni, le coppie si rincontrano al Falò di confronto e decidono se rimanere insieme, uscire separati o in compagnia di un tentatore.

Per Federico e Floriana è stato un percorso difficile tanto da finire per lasciarsi, mentre Loro due sono in dolce attesa.

Nemmeno il tempo di dirsi addio che Rasa decide di rincontrare la sua dolce metà per riprovarci e Floriana dice di sì.

Da quel momento si sa poco o nulla in merito alla coppia, ma ecco che la Angelica si espone in merito alla sua relazione sul suo profilo Instagram.

E’ di nuovo un addio per la coppia vip. “Mi dispiace dovervi dire che io e Federico non stiamo più insieme già da un po’. I motivi sono tanti e molto privati, quindi vi chiedo gentilmente di non chiedere il perché non stiamo più insieme” confessa Floriana e continua: “Non si tratta di tradimenti, nulla del genere. Tutte le coppie dopo diversi anni di relazione, soprattutto convivendo, possono avere dei problemi, dei periodi di crisi, ma per superare questi periodi c’è bisogno di tanta buona volontà da entrambe le parti, un rapporto può andare avanti solo se a mantenerlo unito si è in due“.

La ragazza non rimpiange la sua storia d’amore. Ha vissuto quattro anni assieme a Federico e ammette di averlo amato perdutamente. Floriana ha provato in tutti i modi a recuperare il loro rapporto anche perché lei combatte per chi ama.

“Mi dispiace davvero tanto che sia finita in questo modo tra me e lui, vivevamo insieme, avevamo tanti progetti insieme, eravamo già una famiglia io, lui e la piccola Chloe (il loro cagnolino, ndr)” racconta con il cuore in mano Angelica, mentre spunta la verità sull’ex tentatore.

Delle volte, però, bisogna tornare lucidi e non ascoltare più il cuore, ma la testa. Floriana poi conclude: “Mettere un punto quando serve e lasciarsi dietro le spalle tutto quello che non può andare bene per la nostra vita“.

La coppia vip si dice addio, ma molto conscia delle proprie scelte. L’amore non è bastato a sistemare tutto e Floriana e Federico hanno deciso di lasciarsi una volta per tutte