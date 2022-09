Alex Belli, colpo basso ad Orietta Berti prima del GF Vip: che figuraccia!

Alex Belli ha sferrato un colpo basso ad Orietta Berti prima del Grande Fratello Vip che ha fatto infuriare gli utenti della rete.

Alex Belli è stato uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione del GF Vip di Alfonso Signorini che è riuscito ad intrattenere il pubblico del piccolo schermo degli italiani per ben sei mesi grazie alla chimica artistica con Soleil Sorge.

Anche per quest’edizione l’ex stella di Centovetrine sembrerebbe non volersi mettere da parte e dopo aver ricevuto qualche critica da Orietta Berti, che non ha apprezzato l’amore libero portato nella casa più spiata d’Italia, su Twitter ha scelto di sferrare un colpo basso riprendendo una sua dichiarazione in cui ammette di sperare di ricordare tutti i nomi dei concorrenti scelti da Alfonso Signorini non appena inizierà quest’esperienza come opinionista.

Alex Belli ha sferrato un colpo basso ad Orietta Berti che non è affatto piaciuto agli utenti della rete.

Orietta Berti criticata da Alex Belli prima del Grande Fratello Vip

Alex Belli ha ripreso alcune dichiarazioni di Orietta Berti prima del GF Vip, dove ci sarà anche Giulia Salemi in un ruolo speciale, dove ammette la sua paura di non ricordare tutti i nomi dei concorrenti e lui ha risposto in questo modo. Non proprio nel massimo dell’eleganza.

Andiamo bene!!!🤯

Magari scegliere forza lavoro un po’ più giovane con memoria e possibilmente che non sia già in pensione, poi meno male che si dice largo ai Giovani!!!😭😭😭😱😱 — ALEX BELLI (@AXBproduction) September 5, 2022

“Andiamo bene!!!🤯” ha esordito sul suo profilo Twitter, riprendendo le dichiarazioni della cantante riportate da una sua fan sui social. “Magari scegliere forza lavoro un po’ più giovane con memoria e possibilmente che non sia già in pensione, poi meno male che si dice largo ai Giovani!!!😭😭😭😱😱” ha scritto, bocciando la scelta di Alfonso Signorini di volere al fianco di Sonia Bruganelli la cantante che negli ultimi anni è tornata all’apice del successo grazie alla sua simpatia e alle canzoni orecchiabili.

Il web non è sembrato particolarmente di questo scivolone da parte dell’ex stella di Centovetrine che ha attaccato la Berti sulla questione età. Tant’è che lei, almeno per il momento, ha preferito non replicare di fronte a questa frecciata concentrandosi più che mai in questa nuova esperienza che la vede per la prima volta indossare i panni di opinionista.