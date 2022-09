“Leccami”: Victoria De Angelis scatenata in Brasile: un vulcano sul palco

Victoria De Angelis super scatenata sul palco in Brasile: la bassista dei Maneskin pubblica le foto con una proposta bollente: “Leccami”.

Il Brasile pazzo dei Maneskin e sul palco prima di Rio de Jainero e poi di San Paolo, Victoria De Angelis si scatena infiammando il pubblico che, dopo averla acclamata, ha potuto vederla da vicino quando la bassista ha lasciato il pubblico per suonare tra i fan come è solita fare in ogni concerto. Attentissima al suo basso, professionale, sempre più brava, ma anche vero animale da palcoscenico in grado di trascinare, insieme a Damiano David, tutti i fan che, puntualmente, rispondono all’appuntamento live.

Victoria ha poi pubblicato sul proprio profilo Instagram una serie di foto ricordo della prima esperienza vissuta in Brasile e nella didascalia si è lasciata andare scrivendo una richiesta bollente.