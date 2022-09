Quali sono i segni zodiacali che non vanno d’accordo con la Vergine? Questi tre segni dovrebbero stare molto lontani: ecco la classifica

Oggi parleremo di un segno di terra, governato da Mercurio. Il Sole transita in questo segno nel periodo che va dal 23 agosto al 22 settembre. Il carattere del segno della Vergine è molto particolare e potrebbe non piacere a tutti. Il motivo? La Vergine è precisa, maniacale e si prende cura di ogni dettaglio, anche di quelli che possono sembrare, all’apparenza, insignificanti.

Questo modo di concepire la vita non piace a tutti, soprattutto a chi preferisce vivere alla giornata e godersi ogni momento come se fosse l’ultimo. La Vergine ama la programmazione e non va d’accordo con chi improvvisa. E tu, pensi di avere una grossa compatibilità con chi è nato sotto questo segno? Tra poco avrai la possibilità di scoprirlo: ecco la classifica dei segni zodiacali che non vanno d’accordo con la Vergine.

I segni zodiacali che non vanno d’accordo con la Vergine

Gemelli: al terzo posto in classifica troviamo il segno dei Gemelli. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco non è nell’elenco dei segni più compatibili con la Vergine. I Gemelli sono distratti, spesso superficiali e non hanno molta voglia di programmare il futuro, la Vergine è esattamente l’opposto. Non c’è nessuna affinità tra questi segni, sotto ogni punto di vista.

Cancro: al secondo posto in classifica troviamo il segno del Cancro. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco si concentra su attività che non interessano alla Vergine. Anche se entrambi amano programmare il futuro, lo fanno in maniera diversa. Questi due segni potrebbero anche sopportarsi sul posto di lavoro ma difficilmente diventeranno amici o amanti, ci sono troppe differenze tra di loro e la distanza è impossibile da colmare.

Pesci: il segno zodiacale che va meno d’accordo con la Vergine è quello dei Pesci. I nati sotto questo segno dello zodiaco sono dei sognatori, amano viaggiare e preferiscono occuparsi dei diritti degli altri. Il segno dei Pesci ama l’arte, la Vergine ama tutto ciò che è pratico, non vuole perdere tempo e va dritta al sodo, senza fare troppi giri di parole. Questi due segni hanno una concezione della vita completamente diversa, sono agli antipodi sotto ogni punto di vista.