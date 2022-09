Funerali Regina Elisabetta, data e dove si svolgeranno: mondo sotto shock

Funerali Regina Elisabetta: dove, quando e come si svolgeranno le esequie della Sovrana, morta a 96 anni. La scelta scuote il mondo.

C’è una data per i funerali della Regina Elisabetta II, morta oggi, giovedì 8 settembre, a 96 anni. E’ stata la monarca più duratura della storia. Per settant’anni ha guidato il Regno Unito e dato i poteri a quindici primi ministri. Era diventata regina quando aveva 26 anni. Era sposata da cinque anni con l’amatissimo Principe Filippo ed era già mamma dei primi due figli, Carlo, l’erede al trono e Anna.

La morte della Regina Elisabetta è un dolore enorme per l’Inghilterra che si prepara a rendere omaggio alla memoria di quella che è stata la Sovrana più amata in Inghilterra come è stato ampiamente dimostrato durante le celebrazioni per i suoi 70 anni di regno. Elisabetta II non c’è più e l’Inghilterra, ma anche il mondo si preparano a partecipare ai funerali che avrebbero già una data.

Funerali Regina Elisebtta II: ecco dove e quando si svolgeranno

La Regina Elisabetta II è morta in Scozia. Il corpo sarà portato al Parlamento scozzese che interrompe le sue attività. Sarà poi portato nella cattedrale di Edimburgo e, successivamente, il corpo sarà trasportato a Londra a bordo del treno reale. Secondo l’operazione Unicorno che prevede il protocollo da rispettare qualora la morte della Regina fosse avvenuta in Scozia come è poi accaduto, i funerali dovrebbero svolgersi dieci giorni dopo la morte della Regina.

I funerali della Regina Elisabetta, dunque, dovrebbero svolgersi il prossimo 18 settembre. In Inghilterra, i prossimi saranno giorni di lutto e di dolore, ma saranno anche i primi giorni di regno del Re Carlo III, questo il nome scelto da Carlo per guidare il Regno Unito che, per settant’anni, ha avuto la propria guida nella Regina.

Il Re Carlo III e la sua consorte ovvero Camilla, come fa sapere una nota ufficiale di Buckingham Palace, questa sera, resteranno nel Castello di Balmor accanto al corpo senza vita della Regina per poi tornare a Londra domani. Il Regno Unito, ma anche il mondo piangono la Regina Elisabetta e sono tantissimi i messaggi di cordoglio per i membri della famiglia Reale.