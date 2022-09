La Regina Elisabetta II è morta, arriva l’annuncio ufficiale

La notizia è appena arrivata da un comunicato ufficiale della Royal Family: la Regina del Regno Unito, Elisabetta II è morta.

Il comunicato ufficiale conferma la morte della Regina Elisabetta II questo pomeriggio nella dimora di Balmoral. La sovrana è andata via pacificamente, e questa sera il Re e la Regina consorti, rimarranno in Scozia. Partiranno per Londra soltanto domani, in linea di successione Carlo prenderà il posto della Regina scomparsa. Oggi, 8 settembre del 2022, a quasi un anno dalla morte del marito Filippo, la Regina si spegne, in tutto il Regno Unito sarà lutto nazionale.