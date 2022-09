Sophie Codegoni sbugiardata dal web: ora non può più mentire, lo sanno tutti

Sophie Codegoni è stata sbugiardata dagli utenti della rete. Adesso non può più nasconderlo: lo sanno tutti.

Sophie Codegoni è finita di nuovo al centro della polemica. L’ex tronista di Uomini e Donne è finita nel mirino degli utenti della rete che analizzano con attenzione ogni sua mossa. Questo purtroppo è uno dei tanti lati negativi della fame il ché comporta che le bugie hanno le gambe corte e qualsiasi cosa si faccia prima o poi si viene a sapere.

Tant’è che non c’è voluto molto affinché gli utenti della rete notassero che c’era qualcosa che non andava nel profilo Instagram della fidanzata di Alessandro Basciano e facendo qualche ricerca hanno scoperto che i loro dubbi erano più che fondati in questo hanno trovato esattamente ciò che stavano cercando.

Sophie Codegoni, che è entrata nella bufera per la proposta di Alessandra Basciano a Venezia, è stata smascherata dagli utenti della rete che hanno trovato qualcosa di strano all’interno del suo profilo Instagram in quanto le foto pubblicate da lei sono sembrate piuttosto familiari. Per quale motivo?

Perchè le avevano già viste su Pinterest, il noto social dedicato al mondo della fotografia e dell’arte! Sembrerebbe infatti che l’ex tronista di Uomini e Donne abbia pubblicato sul suo profilo foto di altri utenti della rete senza citarli. Tant’è che in molti hanno pensato fossero sua ma le cose non starebbe proprio così in quanto le avrebbe “prese in prestito”. Ovviamente la notizia, manco a dirlo, si estesa sul web in men che non si dica e da parte dalla diretta interessata tutto tace.

Certo, Sophie non è di certo l’unica ad aver fatto una cosa del genere. Anche Belen Rodriguez in passato è stata accusata di aver fatto la stessa cosa in quanto foto di altre influencer straniere sono apparse nel proprio feed su Instagram senza ricevere alcuna menzione da parte sua.

Il gesto però dura il tempo che trova perchè tutto prima o poi viene scoperto.