Addio Regina Elisabetta: il brutto presagio in diretta tv!

By

AGGIORNAMENTO: La Regina Elisabetta II è morta

Tanta paura nel mondo per la Regina Elisabetta: le condizioni si aggravano, il brutto presagio in diretta tv.

Apprensione nel mondo per la salute della Regina Elisabetta le cui condizioni si sono aggravate nelle ultime ore portando i membri della Royal Family a raggiungere il castello di Balmoral dove la Regina si trova assistita dai suoi medici. Il principe William e i figli della regina, Andrea ed Edoardo, insieme alla moglie Sophie, sono arrivati a Balmoral dove si trovano anche il Principe Carlo e Camilla.

Come riferisce Sky News, per il momento, le condizioni della Regina sarebbero stabili. Tuttavia c’è un gesto che non è passato inosservato e che sta facendo pensare davvero al peggio.

Regina Elisabetta, mondo in apprensione: la scelta che fa pensare alla fine della sua Monarchia

Circondata dall’affetto dei figli e dei nipoti, la Regina Elisabetta che, nel corso del suo lungo Regno ha affrontato tanti momenti difficili, sta affrontando quello più difficile. Il mondo è in apprensione per le sue condizioni di salute e, di fronte alla scelta dei giornalisti della BBC che ha cambiato tutta la programmazione della giornata per seguire da vicino la situazione, sta facendo pensare alla possibilità che il triste annuncio da Buckingham Palace possa arrivare presto.

Oltre ad aver cambiato tutta la programmazione della giornata per aggiornare l’Inghilterra sulle condizioni di salute della Regina Elisabetta di cui il mondo aveva espresso preoccupazione già negli scorsi giorni, i giornalisti inglesi si sono presentati in studio vestiti di nero.

In particolare, Huw Edward, il giornalista della BBC, si è presentato con un abito scuro, una cravatta nera e una camicia bianca. Un look che ha immediatamente fatto pensato al lutto e scatenato anche delle polemiche da parte di qualche collega.

Alastair Stewart, come fa sapere Sky News, ha criticato la scelta stilistica dell’emittente. “Una cravatta nera ora è prematura e sbagliata: è a causa del ricordo di Sissons della BBC”, ha detto facendo riferimento al momento in cui Edward annunciò la morte della Regina Madre nel 2022 indossando, all’epoca, una cravatta bourdeaux e non nera.

La scelta, dunque, di presentarsi in diretta tv con un abito scuro, simbolo di lutto, ha suscitato molte polemiche e fatto pensare immediatamente al peggio.