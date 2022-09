Simona Ventura non risparmia la frecciatina al veleno a Francesco Totti

Francesco Totti nel mirino di Simona Ventura: la frecciatina al veleno in diretta

Francesco Totti e Ilary Blasi stanno passando un momento veramente critico. I due hanno deciso di separarsi dopo quasi 20 anni di amore.

A quanto pare l’ex capitano della Roma ha iniziato una frequentazione con una ragazza, mentre era ancora sposato. Si tratta di Noemi Bocchi, anche lei romana conosciuta durante un torneo di padel.

Sembra, però, che la crisi stia durando da più di anno e per questo i due decidono di separarsi.

Molti volti famosi si sono esposti in merito a questa improvvisa scelta di Totti e la Blasi e tra queste troviamo anche Simona Ventura. La conduttrice non si risparmia una frecciatina al veleno per l’ex calciatore.

Vediamo insieme cosa ha detto

Francesco Totti nel mirino di Simona Ventura: la frecciatina al veleno in diretta

Sia Francesco Totti che Ilary Blasi si trovano a Roma adesso e stanno vivendo nella stessa casa dopo i mesi estivi. I due stanno attendendo le decisioni degli avvocati per capire come dividersi il loro patrimonio e come gestire i loro tre figli.

Sappiamo che Totti ha deciso di passare le vacanze nel Lazio per poter continuare a frequentare Noemi Bocchi. Voci di corridoio rivelano che i due stiano aspettando solamente il momento ufficiale della separazione per uscire allo scoperto, mentre spunta il forte messaggio di Totti.

Nel mentre, però, Francesco si rimette in gioco in un ambito a lui molto caro: il calcio. Dove? Ma alla Partita del Cuore che si è tenuta a Monza. Per l’evento personaggi famosi si sfidano e i soldi venduti vengono tutti devoluti in beneficienza.

A presentare l’evento sul campo troviamo proprio Simona Ventura. Ricordiamoci che la conduttrice ha avuto un matrimonio molto difficile con l’ex calciatore Stefano Bettarini. L’uomo ha tradito più volte Simona e lei è riuscito a perdonarlo solo dopo molti anni.

E’ per questo che spesso in varie interviste ha espresso la sua vicinanza nei confronti di Ilary.

“Vorrei abbracciarla e dirle che la capisco. La separazione è un lutto, ma quella pubblica è ancora più dolorosa. Tutti amavano Totti e Ilary: quando una coppia come questa si lascia ti manca la terra sotto i piedi” commentò tempo fa la Ventura ai microfoni del settimanale Chi.

E’ proprio per la sua esperienza passata che Simona non si lascia scappare l’occasione di mettere in imbarazzo Francesco.

“Ma toglimi una curiosità, dove sei stato questa estate? Non ti abbiamo proprio visto” lancia la frecciatina al veleno la conduttrice.

Il calciatore rivela di essere stato a casa sua a Sabaudia ed è palesemente imbarazzato, mentre Ilary Blasi cambia tutto.

Simona Ventura colpisce ancora. La conduttrice lancia la frecciatina al veleno a Francesco Totti. Cosa ne pensate? Anche voi vi sareste comportati così?