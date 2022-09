Francesco Totti è pronto per firmare i fogli della separazione, mentre Ilary Blasi cambia tutto

Purtroppo la storia d’amore nata tra Francesco Totti e Ilary Blasi è finita. Dopo venti anni di relazione, i due comunicano ai loro fan che si vogliono separare.

Una notizia che ha sconvolto molti seguaci della coppia che tuttora non ci credono e rivivono nei vecchi spezzoni di video dei loro momenti felici.

Francesco ha fatto una richiesta specifica alla sua ormai quasi ex moglie, ma Ilary Blasi ha altro a cui pensare. Ecco che la conduttrice cambia tutto, ma scopriamo insieme cosa sta accadendo

Francesco Totti è pronto, mentre Ilary Blasi cambia tutto

Perché la storia d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti è finita? Poco si sa, ma sicuramente la presenza di una terza persona non ha aiutato. Si tratta di Noemi Bocchi, nuova fiamma del capitano della Roma.

Mentre Totti ha preferito rimanere per di più su territorio laziale durante le vacanze estive cercando di fuggire dai paparazzi mentre entra in casa di Noemi, Ilary si è allontanata tantissimo dalla capitale.

La conduttrice è volata prima in Tanzania insieme ai tre figlio, poi ha soggiornato a Sabaudia e infine è stata qualche giorno a Cortina, mentre spunta il dramma inaspettato per Francesco.

La conduttrice dell’Isola dei Famosi è pronta per cambiare tutto. Ha bisogno di ritrovarsi e si sa che quando una donna è in vena di evoluzioni, si taglia i capelli.

Ilary Blasi, invece, decide di allungarli con un look extra long come mostra tramite una storia sul suo profilo Instagram.

La folta chioma le arriva fino a metà schiena ed è ancora più affascinante. Ilary Blasi è nuovamente sulla piazza ed è pronta a conquistare i cuori di tutti, mentre si mostra sensuale in palestra.

Ma a Milano o a Roma?

Da quanto rivelato dal settimanale Novella 2000, Francesco Totti avrebbe fatto una richiesta alla ormai ex moglie.

Ilary vuole trasferirsi a Milano insieme alla figlia più piccola, Isabel. L’ex capitano della Roma non è assolutamente d’accordo e sta cercando in tutti i modi ti fermare questo trasferimento. Addirittura ha chiamato la regina dei matrimonialisti Anna Maria Bernardini de Pace.

Francesco Totti vuole che in qualche modo la sua famiglia rimanga unita, mentre Ilary Blasi adesso vuole pensare a sé. Cambia tutto dopo l’estate e questa storia diventa sempre più travolgente