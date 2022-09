By

“Una decisione sofferta“: Aurora Ramazzotti svela la verità sulla sua gravidanza

Aurora Ramazzotti è al centro del gossip nell’ultima settimana. Secondo una indiscrezione rivelata dal settimanale Chi, la figlia di Michelle Hunziker è in dolce attesa.

La Ramazzotti è fidanzata da cinque anni con il business analyst Goffedo Cerza. I due convivono dall’inizio della pandemia e sembra che siano pronti per creare una famiglia.

Per ora la conduttrice è rimasta in silenzio, ma nelle ultime ore spunta la verità sulla sua misteriosa gravidanza.

Meno di una settimana fa è uscita la notizia riguardante la gravidanza di Aurora Ramazzotti. Secondo quanto svelato dal settimanale Chi, la ragazza è in dolce attesa.

Il fatto strano è che né Aurora né il suo fidanzato Goffredo hanno smentito o meno questa news. Inoltre sono uscite delle foto misterioso in merito alla gravidanza della figlia della Hunziker.

L’unica prova che abbiamo è che la Ramazzotti è stata avvistata in compagnia di sua mamma in una farmacia della Sardegna. Le due erano in vacanze insieme e la conduttrice è corsa a comprare un test di gravidanza.

A parte questo indizio, ancora il mistero non è risolto.

Ma nelle ultime ore spunta la verità. Non ci pensa la diretta interessata a svelarla, ma è Alfonso Signorini ha esporsi nuovamente.

Il conduttore è noto per occuparsi della presentazione del Grande Fratello Vip, ma è anche il diretto del magazine Chi.

Siccome è uscita l’indiscrezione sul suo giornale, Signorini ci tiene a puntualizzare che la notizia è vera.

“Dopo ho saputo che non aveva ancora superato il terzo mese. Ma mi dicono che ora vada tutto bene e che lei sia felicissima” rivela il conduttore.

A quanto pare Aurora si è infuriata molto con Alfonso, mentre spunta la sua reazione in merito alla notizia lanciata da Chi. Non aveva ancora superato il terzo mese di gravidanza e si sa che questi sono i mesi più critici. Il rischio di perdere il bambino è altissimo e la notizia in merito alla dolce attesa della Ramazzotti è uscita prima del previsto.

Il conduttore, inoltre, svela di essere tornato single dopo 18 anni di storia. “Non stiamo più insieme. Una decisione sofferta, ma dovuta: quando il rapporto si trascina per non far dispiacere all’altro è meglio chiudere. Gli vorrò sempre bene” conclude Signorini.

A quanto pare Aurora Ramazzotti sta per diventare mamma. Non ha voluto ufficializzare niente per scaramanzia, ma a breve confermerà le voci sulla presunta gravidanza.

Mandiamo i nostri auguri alla coppia!