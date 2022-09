Signorini riceve il no che fa più male: da lei non se lo sarebbe mai aspettato

Alfonso Signorini ha ricevuto il no che fa più male per il Grande Fratello Vip. Da lei non se lo sarebbe mai aspettato.

Mancano ancora pochi giorni ed Alfonso Signorini darà vita alla settima edizione del GF Vip che si appresta a diventare la stagione più lunga di tutta la storia del reality show di canale 5.

Il cast almeno per il momento non è ancora stato rivelato e il conduttore ha ammesso che il resto dei vipponi che non sono ancora stati annunciati verranno svelati durante il corso della prima puntata, prevista per lunedì 19 settembre. Molti avevano dato per scontato che uno dei volti più amati della tv potesse far parte del programma quest’anno, ma lei recentemente intervistata dal settimanale Nuovo ha smentito la sua partecipazione rivelando che non ce la potrebbe mai fare a staccarsi da sua figlia.

Per questo motivo nelle scorse ore Alfonso Signorini ha ricevuto il no che fa più male.

Anticipazioni GF Vip: lei non ci sarà, il no ad Alfonso Signorini

Alfonso Signorini, che ha già ricevuto ben due rifiuti nelle scorse ore, dovrà fare a meno del volto amato della tv per questa settima edizione del Grande Fratello Vip che sembra essere ricca di colpi di scena ma senza Eva Henger, reduce da un terribile incidente che l’ha provata per diverso tempo.

“Non ce la farei a stare troppo tempo lontana da Jennifer” ha ammesso l’ex opinionista di Barbara d’Urso rivelando di sentirsela a lasciare da sola sua figlia per tutto quel tempo. “Lei ha 13 anni ma è ancora piccola ed ha bisogno di me…” ha poi concluso rivelando invece che sua figlia Mercedesz sarebbe invece perfetta per diventare una delle concorrenti del reality show di successo di canale 5 in quanto ha perfino preso parte all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, dove era nata una simpatia, in parte non corrisposta, con Edoardo Tavassi.

Eva Henger non sarà al Grande Fratello Vip. O almeno fin quando la sua bambina non sarà un po’ più grande , tanto da farla sentire sicura a lasciare casa per così tanto tempo. Nell’attesa non ci resta che scoprire gli altri vipponi.