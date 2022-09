Tina Cipollari show a Uomini e Donne, quel commento scatena il web

Tina Cipollari show a Uomini e Donne: la nuova stagione parte con il botto, un commento dell’opinionista scatena il web.

Uomini e Donne riparte e ricomincia lo show in studio di Tina Cipollari. La bionda opinionista è tornata a commentare le vicende delle dame e dei corteggiatori del trono over con cui ha avuto già i primi scontri, ma non ha risparmiato frecciatine neanche nei confronti di una delle nuove troniste. Uomini e Donne tornerà ufficialmente in onda lunedì 19 settembre, ma le registrazioni hanno preso il via a fine agosto e le sorprese non sono mancate.

Grande protagonista delle varie registrazioni è stata proprio Tina che, oltre ad aver discusso con la signora Pinuccia che, in studio, ha raccontato la sua estate nel corso della quale ha assistito anche ad un concerto di Vasco Rossi con il signore Alessandro, non ha risparmiato frecciatine nei confronti di Gemma Galgani, ma soprattutto della nuova tronista Federica aversano.

Tina Cipollari torna a Uomini e Donne ed è show: la frecciatina a Federica Aversano scatena il web

Durante le prime registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne in cui non sono mancati scontri e gesti discutibili come quello di Riccardo Guarnieri nei confronti di Ida Platano, Tina non ha risparmiato frecciatine a Gemma Galgani notando il suo ritorno in studio senza ritocchini. La bionda opinionista, inoltre, ha già avuto uno scontro anche con la signora Pinuccia nei confronti della quale, come ha più volte ribadito durante la scorsa stagione, non nutre molta simpatia.

Nel corso della registrazione del 12 settembre, poi, come svela Lorenzo Pugnaloni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, in studio, per Gemma, è arrivato un nuovo cavaliere. Una sorpresa per la dama di Torino che ha già fatto i conti con la prima delusione quando, dopo un bacio con Didier, la conoscenza è finita.

Durante la registrazione del 12 settembre, così, nel mirino di Tina è finita nuovamente Gemma per la quale la Cipollari ha chiesto anche l’intervento di un medico. Ma è soprattutto il commento fatto a Federica Aversano che ha scatenato il web. Il percorso sul trono di Federica è iniziato in modo turbolento. Le prime esterne non sono andate benissimo per la mancata scelta di Matteo Ranieri che, in studio, si è lamentata di un corteggiatore scatenando la reazione di Tina.

“Se aspetti George Clooney torna a casa”, ha sbottato Tina che, poi, come svelano ancora le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, ha concluso con una constatazione – “Farà la stessa fine di Gemma”.