Insospettabile verità salta fuori: Francesco Totti sgancia su Ilary una rivelazione inedita! Il segreto lo ha portato con sé, ma adesso non ne può più.

La separazione tra Totti e Ilary è un turbine di emozioni per i diretti interessati, ma anche i fan dell’ex coppia non sanno più cosa aspettarsi. Ogni giorno è una novità, ma l’ultima le batte davvero tutte. La rivelazione fa saltare fuori degli altarini che sono una minaccia per la serenità familiare, perché si tratta di alcuni dettagli in passato tralasciati, ma che sono di una certa importanza.

Totti e Ilary sono ormai un ricordo, i fan lo devono accettare senza se e senza ma. Un matrimonio durato oltre vent’anni ha raggiunto la sua fine, e con essa degli attacchi davvero inaspettati. Il calciatore è un fiume in piena, non ce la fa più.

Decide di raccontare tutto. Dopo la rottura del silenzio ha dato voce ad un segreto inconfessabile che ha ribaltato per intero la situazione. Dimostra forza e coraggio, ma anche tanta fragilità e incomprensione.

La scoperta ha lasciato i fan senza parole, chi se lo sarebbe mai aspettato.

Totti e Ilary, l’ultima confessione spizza tutti

Non è la prima volta che l’ex capitano della Roma attacca la moglie. La più recente confessione ha fatto tremare alcuni volti dello showbiz, dimostrando che la realtà dei fatti è davvero complicata e dura da affrontare. Ma Totti non si placa in nessun modo e tuona contro Ilary rivelando anche ciò che lo ha distrutto nell’animo.

Appunto, reduce dall’ultima confessione dell’ex marito, Ilary ha ribadito che non ha assolutamente intenzione di cambiare tattica o strategia, conferma a pieni polmoni: “Difenderò sempre i miei figli.”

Quindi la sua intenzione non è quella di controbattere e realizzare un teatrino che svela un altarino dopo l’altro, ma mantenere coerenza e fede alla sua posizione di garantire la maggior tutela possibile ai figli. Così, continua in questa direzione.

Non è dello stesso parere Totti che dopo aver scoperto il segreto della moglie, e della sua probabile frequentazione con il personal trainer ed influencer Cristiano Iovino, a primo impatto non ha reagito in maniera tempestiva. Ha fatto finta di nulla, tenendo il segreto per sé, senza dire niente a nessuno, neanche al suo migliore amico Vito Scala.

Come se non bastasse er pupone vive un grosso dramma di una certa importanza, dimostrando nonostante tutto, forza e coraggio.

Così, nonostante sapesse della situazione, ha continuato a badare ai figli anche quando la moglie era lontana, rivelando di sentirsi distrutto, ecco le sue parole:

“Io non sono uno che chiude un occhio, ma ho preferito far finta di niente. Ho mandato giù, per non sfasciare la famiglia, per proteggere i ragazzi. Soffrivo come un cane. Lei mi diceva: quest’anno rimango un po’ di più a Milano, torno meno a Roma, e io pensavo: ci credo, hai quest’altro… Ma speravo ancora che non fosse vero.”

Al tempo stesso, Ilary ribadisce che preferisce mantenere il silenzio, altrimenti avrebbe troppe cose da confessare, ma preferisce rimanere sulla sua posizione.