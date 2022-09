“Totti rinato con Noemi Bocchi”: la confessione bomba cambia le carte in tavola

Francesco Totti sarebbe rinato con la sua relazione con Noemi Bocchi. La confessione bomba ora cambia tutte le carte in tavola.

Francesco Totti da quando ha rilasciato l’intervista a Il Corriere della sera è tornato di nuovo al centro della cronaca rosa in quanto ha fatto dichiarazioni scottanti sulla fine della sua relazione con Ilary Blasi, durata quasi 20 anni.

L’ex Capitano della Roma non ci è andato affatto leggero, affermando che non sarebbe stato il primo a tradire tra i due e che la storia con Noemi Bocchi sarebbe nata in un secondo momento. A fornire maggiori dettagli è stato il migliore amico di lui, Alex Nuccetelli, che ai microfoni de I Fatti Vostri ha ammesso che in quel periodo Francesco era particolarmente triste e spento e che sarebbe rinato proprio grazie alla relazione con la sua nuova compagna.

Alex Nuccetelli fa una confessione bomba su Francesco Totti e Noemi Bocchi

Alex Nuccetelli ha rivelato che Noemi Bocchi contrariamente a quanto molti pensano, non aveva alcuna intenzione, non conoscendo la storia che li legava, di rovinare una famiglia e di iniziare una relazione con un uomo sposato come Francesco Totti, che è stato il protagonista di alcune dichiarazioni di Corona, ma poi il tutto sarebbe nato in maniera naturale anche perché la situazione con Ilary non era delle migliori.

“Lei è una brava ragazza e mi ha detto: ‘Ale non mi interfaccerò mai con una persona sposata e con figli’ perché non era a conoscenza di quale fosse il quadro” ha svelato il migliore amico dello sportivo durante il corso di questa recente intervista. “Lui ha trovato una rinascita, non so se è innamorato però ha trovato una rinascita” ha asserito rivelando quanto questa relazione gli abbia fatto bene in un periodo così complicato per lui.

“Loro si sono conosciuti ad un evento in Sardegna dove lui era in compagnia della moglie. Lui l’ha notata ma da lì sono passati altre situazioni, altri mesi” ha poi concluso fornendo nuovi ed inediti dettagli in merito alla relazione che vede al centro dell’attenzione i protagonisti indiscussi di quest’estate: Totti e Noemi.