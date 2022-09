Test: scegli un mandala e scopri perché ti senti insoddisfatto

Scegli un mandala e scopri di cosa sei insoddisfatto con questo coloratissimo test

E’ arrivato settembre e con l’arrivo di questo mese si stilano i buoni propositi per questo nuovo inizio. Guardiamo indietro e proviamo insoddisfazione e poca voglia di rimboccarci le maniche e ripartire.

Non temere, perché sei nel posto giusto! Oggi ti proponiamo il test del mandala per scoprire cosa ti rende insoddisfatto. Ti basterà fare una semplice scelta e scoprirai tutto.

Andiamo a valutare le varie possibilità

Test del mandala: scegline uno e scopri cosa ti rende insoddisfatto

In questo test del mandala ti mettiamo di fronte a sei possibilità. Scegli in base al tuo gusto e leggi la risposta corrispondente al numero optato. Scopri cosa ti rende insoddisfatto nella tua vita e poi prova anche il test della tazza.

Iniziamo!

1) Socialità e Fascino

Tu ami essere sempre circondato da persone, perché riesci ad entrare in empatia con loro. La comunicazione per te è fondamentale e tu lo fai sempre in modo aperto e sincero.

Riesci a catturare tutti con il tuo ottimismo e allegria.

2) Filosofia e Intuitività

Sei una persona empatica e riesci a capire solo uno sguardo quali sono le emozioni dell’altro.

Dai molto ascolto al tuo inconscio e te ne fidi ciecamente. Provi molta felicità quando incontri qualcuno che riesci a farsi capire anche senza una parola.

3) Sensibilità e Gentilezza

Sei molto gentile e garbato. Hai questo occhio di riguardo verso gli altri e una grande premura per loro.

Tu ti senti felice quando percepisci dell’amore, gioia o intimità. Sono queste emozioni che guidano la tua vita.

4) Generosità e Moralità

Vuoi ottenere il meglio dalla tua vita, ma anche da tutto il mondo.

Tu hai dei grandi valori ben delineati e il tuo obbiettivo è quello di tramandarli a chi conosci.

Le persone non ti capiscono sempre, ma riescono ad amarti ed apprezzarti per quello che sei.

5) Introspezione e Riflessività

Passi le tue giornate interrogandoti sul futuro e sulle grandi domande esistenziali. Diciamo che prendi tutto in modo molto serio.

Cerchi sempre di capire per quale motivo le persone si comportino in un certo modo e non giudichi mai l’altro.

Il tuo concetto di felicità è la meditazione.

6) Intraprendenza e Sicurezza

Sei una persona molto determinata e forte. Nel tuo passato hai combattuto grandi battaglie e non hai paura di nulla.

Nonostante tu sia così impavido e sicuro, senti la necessità che qualcuno si prenda cura di te