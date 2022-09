L’ex di Amici di Maria De Filippi ha svelato il dolore più grande che lo ha colpito spiazzando i suoi fedeli sostenitori come mai prima di questo momento.

L’ex di Amici di Maria De Filippi ha sconvolto tutti i suoi fedeli sostenitori rivelando per la prima volta il dramma che lo ha colpito durante il corso di queste settimane e di come sia riuscito a trovare la forza di andare avanti.

Andreas Muller ha sempre avuto un rapporto onesto con i suoi fan e per questo motivo non ha potuto svelare loro il periodo difficile che ha attraverso in quanto suo fratello è stato messo in codice rosso al pronto soccorso per poi essere ricoverato per una settimana intera.

Ora il peggio è passato, ma la salita è ancora lunga e per questo motivo Andreas Muller di Amici ha voluto rompere il silenzio e di raccontare il dolore vissuto e la forza tirata fuori da suo fratello che ha aiutato non solo se stesso ad andare avanti ma anche tutta la sua famiglia.

Andreas Muller racconta il dramma di suo fratello: “E’ stato messo in codice rosso”

Andreas Muller ha deciso di pubblicare uno scatto di suo fratello Daniel per poi raccontare che cosa è successo durante il corso dell’ultimo periodo. Periodo che il pubblico di Amici di Maria De Filippi ignorava assolutamente che ora sa e per questo motivo non ha potuto fare a meno di mostrare tutto il proprio supporto al ballerino.

“L’ultima foto è di martedì notte davanti al portone di casa dopo aver lasciato Daniel in Ospedale” ha rivelato il compagno di Veronica Peparini, che non sarà presenta nella prossima edizione di Amici, dove Maria ha stravolto la nuova edizione . “Quella sera aveva una tachicardia fuori controllo che lo portava anche a sudare tanto” ha poi raccontato, rivelando la paura e l’agitazione provata in quei momenti.

“Dopo averlo portato al pronto soccorso i medici una volta scoperto che i battiti erano circa a 190 è stato messo in codice rosso e ricoverato per una settimana“ ha poi continuato. “Siamo abituati e siamo sempre qui a dedicarci a questa roccia” ha poi rassicurato i suoi fedeli sostenitori. “Oggi potrà uscire per qualche giorno e poi dovrà rientrare in ospedale perché a fine mese dovrebbe sottoporsi a un piccolo intervento“ ha aggiunto. “Tra sorrisi e momenti più sconfortanti sei stato , sei e sempre rimarrai il regalo più bello che la vita potesse farmi“ ha concluso emozionato.