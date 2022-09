Mara Venier, dopo il ritorno in tv l’amara verità: “Scontrata con persone sleali”

By

Mara Venier dopo il ritorno sul piccolo schermo degli italiani con una nuova edizione di Domenica In ha svelato un’amara verità.

Mara Venier negli scorsi giorni è tornata sul piccolo schermo degli italiani con una nuova edizione di Domenica In che si è rivelata essere un autentico successo proprio come le precedenti annate.

Poco dopo il suo ritorno in tv, però, la zia più amata d’Italia ai microfoni di Radiocorriere tv ha svelato un’amara verità facendo la somma dei conti di tutto ciò che ha dovuto passare per diventare la straordinaria donna che oggi perché non è stato affatto un percorso facile il suo ma che con il passare degli anni è riuscito a darle i risultati sperati.

L’amara confessione di Mara Venier è arrivata in maniera inaspettata ed ha spiazzato i suoi fedeli sostenitori che ancora una volta hanno avuto l’occasione di poter conoscere un inedito lato della propria beniamina che non avrebbero mai immaginato prima di questo momento.

Domenica In, l’amara verità di Mara Venier sconvolge: “Ho pagato prezzi molto alti “

Mara Venier, che di recente ha svelato inediti retroscena dietro il rinnovo con la Rai, ha deciso di rompere il silenzio poco dopo il suo ritorno sul piccolo schermo degli italiani rivelando che cosa si cela dietro il sorriso che mostra tutte le settimane quando entra nelle migliaia di case degli italiani che scelgono di seguirla con affetto e passione.

“Ho pagato prezzi molto alti per il mio modo di essere, per dire sempre in faccia quel che penso” ha spiegato la conduttrice, rivelando che nulla piove dal cielo e che tutto ciò che ha oggi ha dovuto guadagnarlo con il sudore durante il corso degli anni.

“Mi piaccio così, sono una persona leale e diretta” ha aggiunto, fiera del viaggio che ha dovuto affrontare. “Mi sono scontrata tante volte con persone sleali, che mi hanno tradito e per le quali avevo fatto tanto” ha poi concluso rivelando che durante il corso del viaggio è stata più volta tradita da chi credeva essere suo amico ma che purtroppo si è rivelato essere interessato soltanto ai propri interessi e nient’altro.