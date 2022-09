Manuel Bortuzzo è al centro del gossip, causa la neo-fidanzata Angelica Benevieri. La situazione sta sfuggendo di mano, e lei risponde a tono.

Il mondo del web è contraddistinto da non poche polemiche, quella che ha come protagonisti Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri ha indignato una parte del pubblico, mentre l’altra fetta trova delle ragioni e li difende. In ogni caso, si è creata una vera spaccatura nel web, e la bufera non è destinata a terminare, specialmente per le ultime affermazioni fatte dalla tik toker.

Non ci sono dubbi che i social media siano una fonte importante di informazioni per quanto riguarda le discussioni del momento vissute dai vip più in voga.

Angelica Benevieri è giovanissima, e non la si può ancora definire un personaggio famoso del mondo dello showbiz, ma possiamo confermare che al fianco di Manuel Bortuzzo ha fatto un ingresso un po’ particolare in quello del gossip.

Così, oltre le fazioni che sostengono l’ex del giovane nuotatore, Lulù Selassié, ne subentrano delle altre a causa del gesto compiuto sotto gli occhi di tutti. Dopo l’apparente silenzio, arriva un contrattacco che causa un grosso clamore mediatico che si aggiunge ad una situazione molto complicata.

Angelica Benevieri e Manuel Bortuzzo colpo di scena

Abbiamo già fatto un approfondimento sul gesto compiuto dalla fidanzata del campione paraolimpico, ma a quanto pare la situazione non sembra essere giunta a conclusione. La ragione? Continuano le faide nei social media, e la stessa protagonista del gesto ha rotto la situazione di silenzio. Ha deciso di esporsi dicendo la sua. Ecco la risposta alla chiacchiera che gira intorno a lei e alla sua relazione. Possiamo confermare che è il suo ingresso anche come “repliche al gossip.”

Un messaggio chilometrico nel quale spiega la ragione di quel video, e del perché si senta incompresa da parte del pubblico. Queste sono le sue ultimissime Instagram stories, nelle quali vuole parlare del suo passato e confermare la relazione nel suo presente.

Se già i vecchi scatti che hanno fatto impazzire i fan di Lulù sono stati un colpo di scena, queste confessioni istantanee a cuore aperto sono uno scoop imperdibile. Nello sfogo spiega che ai tempi del video aveva soltanto 14 anni. Un’età in cui non possedeva la maturità adatta per capire che i suoi gesti, per quanto ironici, non potessero essere spiattellati in questo modo online.

Così, ribadisce che non è stato giusto quello che ha fatto, ma che fa parte del passato, e che una quattordicenne può essere compresa per l’immaturità del tempo. Soprattutto confessa di avere uno zio disabile (in foto con lei) che ama alla follia!

Ha fatto anche volontariato con la sua famiglia, e ha molta più consapevolezza su questi temi rispetto a quando era più piccola. Ribadisce le sue scuse e il dispiacere che il mondo del web l’abbia conosciuta in queste vesti, ma afferma che la ragazza vera è quella che abbraccia il suo fidanzato e rispetta il prossimo.

Nessuna separazione con Bortuzzo, anzi appaiono più uniti che mai.