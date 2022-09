L’intero web è indignato a causa del gesto vale più di mille parole di scuse inutili: Angelica Benevieri e Manuel Bortuzzo, si tratta di un flop?

Il gieffino modello dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini, è al centro di una bufera mediatica dal grosso eco. Manuel Bortuzzo si è fidanzato con la Tik Toker Angelica Benevieri e sembrerebbe che proprio quest’ultima sia padrona di un gesto che i social hanno giudicato “agghiacciante.”

Giovanissimi e pieni di sogni, Angelica Benevieri e Manuel Bortuzzo lasciano i fan senza parole, alcuni hanno totalmente cambiato aspettative. Riempitisi di “haters” stanno facendo chiacchierare sul loro conto quasi tutti.

Reduce dalla rottura con Lulù Selassié la little Princess con il cuore spezzato, il campione di nuoto si è messo il cuore in pace con la nuova fiamma. Se già le modalità attraverso le quali aveva lasciato la gieffina non erano piaciute al grande pubblico, l’ultimo gesto della sua neo-fidanzata li sta riempiendo di odio.

Angelica Benevieri e Manuel Bortuzzo: che gaffe!

Non è l’unico gesto clamoroso da parte della tik toker. Infatti, le ultime foto intime postate con Manuel Bortuzzo hanno incendiato il web, facendo impazzire proprio i fan della piccola fatina Lulù. Il punto è che l’azione giudicata dal web come “meschina”, non è una frecciatina all’ex. Quindi, non si tratta di un gesto altrettanto cattivo dei giovani di oggi che si attaccano attraverso i social media, ma di qualcosa che ha portato ad una reazione eclatante.

Dai frame del video si vede la giovane che compie il gesto incriminante. Avendo una relazione con un giovane campione di nuoto portatore di handicap fisico dovuto ad una sparatoria nella quale non c’entrava nulla, e quindi è vittima di una tragedia, nessuno si sarebbe aspettato un gesto del genere.

Si tratta forse di ironia mal riuscita? Il video è stato tempestivamente cancellato dal suo profilo ufficiale di Tik Tok. Nei frame viene ripresa la giovane intenta ad andare in un bagno pubblico, ma poco prima di uscire si accorge di essere entrata in quello dei diversamente abili.

Allora, dopo aver inquadrato il simbolo con la videocamera del telefono, per rendere tutto più chiaro, esce dalla porta inscenando le movenze, in maniera maldestra, di una persona facente parte di questa categoria!

Insomma, si tratta davvero di una trovata che a nessuno è piaciuta! Così, ha cancellato tutto, ma la pioggia di insulti e i nuovi haters che si aggiungono a quelli dalla parte di Lulù, si fanno sentire!

Come l’avrà presa Manuel? E’ un nuovo buco nell’acqua? Restiamo sintonizzati per le prossime news.