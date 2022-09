Sembrano fratelli! I due vipponi scherzano e ridono al Festival di Venezia

I due vipponi scherzano e ridono al Festival di Venezia 2022: sembrano fratelli!

Anche quest’anno si è svolto il Festival di Venezia. Questa è una mostra cinematografica molto importante a livello mondiale. Infatti, volti famosi e del momento si riuniscono tutti insieme per questa magica settimana.

Abbiamo passato gli ultimi giorni a commentare i look dei vip, a scovare gli intrighi e ad emozionarci di fronte alla proposta di matrimonio tra i due ex gieffini, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni.

Ma non dimentichiamoci dei due vipponi. La somiglianza è evidente e sembrano i due fratelli. I due scherzano e ridono sul red carpet, ma scopriamo insieme chi sono i due nuovi protagonisti del Festival di Venezia 2022

Can Yaman e Mariano Di Vaio scherzano e ridono al Festival di Venezia 2022: sembrano fratelli!

Can Yaman, attore turco, arriva al Festival di Venezia 2022 in dolce compagnia. Al suo fianco troviamo la bella Francesca Chillemi, collega nella seria Viola come il Mare.

Il 30 settembre approderà in prima serata su Canale 5 la prima stagione di questa sitcom.

Can e Francesca saranno proprio i protagonisti e si mostrano in perfetta forma sul red carpet.

Per Yaman non è stato affatto facile indossare gli abiti dell’ispettore capo Francesco Demir. Ha dovuto studiare approfonditamente la lingua italiana per avere una dizione credibile. L’attore turco ci è riuscito dopo tanto impegno e non vede l’ora che esca la prima puntata per portarsi a casa il successo sperato, mentre lei viene scartata ma ora è una star.

Can Yaman a dalla sua parte anche una forma smagliante e ce la mostra soddisfatto a Venezia. Con uno smoking firmato Dolce&Gabbana e il capello lungo e selvaggio, infiamma gli animi.

Ma qualcun altro indossa un completo della medesima marca. Chi? Ma Mariano Di Vaio che da anni sponsorizza D&G. Lui è uno dei modelli più richiesti in Italia e vanta ben 6,7 milioni di follower su Instagram.

Il modello e l’attore si incontrano sul red carpet ed è impossibile non notare una somiglianza tra i due. Sembrano fratelli e figli di una madre diversa.

E’ proprio per questa loro complicità nei tratti fisici che i due scherzano e ridono al Festival di Venezia facendosi immortalare insieme.

I due sono due gocce d’acqua e differiscono solo per il taglio di capelli: quelli di Can sono lunghi e selvaggi, mentre Mariano ha un taglio più preciso e meticoloso.

L’attore e il modello sono entrambi bellissimi e Dolce&Gabbana ci ha visto lungo. L’influencer pubblica uno scatto assieme al ragazzo turco sul suo profilo Instagram ed ironizza scrivendo: “Fratelli di madri diverse“.

La foto ha fatto il giro del mondo e guadagna migliaia di like. Come resistere di fronte a cotanta bellezza. La temperatura si alza e i due sono mozzafiato, mentre Giorgia Soleri viene affossata da Selvaggia Lucarelli.

Mariano Di Vaio e Can Yaman sembrano proprio fratelli. I due si comportano egregiamente al Festival di Venezia 2022 e conquistano ancora più consensi