“Francesca Chillemi bellezza senza bisturi e vera”: l’attrice, dopo aver incantato Venezia, riceve la dedica in assoluto più bella.

Dedica speciale e assolutamente bellissima per Francesca Chillemi che, con la sua bellezza, ha stregato anche una delle più grandi attrici italiane. Sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2022, l’ex Miss Italia ha davvero incantato tutti con i suoi outfit sempre eleganti e raffinati che l’hanno resa ancora più bella.

Per salutare Venezia e rivivere alcuni dei momenti più belli vissuti nella meravigliosa città, la Chillemi ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una serie di foto con cui ha incantato i fan, ma anche una sua collega che, condividendo una foto sul proprio profilo Instagram, le ha dedicato delle parole davvero speciali.

La meravigliosa dedica di Valeria Fabrizi per Francesca Chillemi

“Festival di Venezia… La stupenda Francesca Chlllemi, una bellezza senza bisturi,.. Semplicemente vera, composta, elegante! Complimenti!”. Parole di Valeria Fabrizi, attrice amatissima dal pubblico italiano e che con la Fabrizi condivide il successo di Che Dio ci aiuti. Sul set dell’amatissima fiction di Raiuno, Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi che a Venezia ha davvero incantato tutti, si sono conosciute dalla prima puntata della prima stagione.

Entrambe torneranno nella settima stagione di Che Dio ci aiuti che dovrebbe essere trasmessa da Raiuno a gennaio 2023. Proprio la Fabrizi e la Chillemi che sarà la nuova guida spirituale delle ragazze che arriveranno nel convento, saranno le protagoniste principali della fiction dopo la scelta di Elena Sofia Ricci di lasciare Che Dio Ci aiuti.

La dedica di Valeria Fabrizi ha così particolarmente colpito la Chillemi che, sotto il post che le ha dedicato la Fabrizi, ha risposto così: “Ma io ti voglio troppo bene Valeria del mio cuore”. E le parole di Valeria Fabrizi hanno trovato l’approvazione di tutti i fan. “Brava e bella simpatica. Una bellezza semplice, elegante, di classe. Mi piacerebbe vederla più spesso in TV”, “È bellissima e naturale”, “Meravigliosa nella sua semplicità e nella sua naturale bellezza”, scrivono i fan che non vedono l’ora di rivederla nuovamente nei panni di Azzurra, ma anche di Viola come il mare, la protagonista della fiction di canale 5 in onda dal 30 settembre.