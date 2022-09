Jessica Morlacchi, scollatura da infarto: la camicia si apre, che bellezza

By

Jessica Morlacchi regala uno spettacolo da urlo ai fan: la camicia si apre e la scollatura è semplicemente da infarto.

Jessica Morlacchi, durante una serata libera, indossa una camicia che si apre leggermente sulla scollatura lasciando intravedere il decolletè mozzafiato. L’ex voce dei Gazosa che, oggi, fa compagnia al pubblico di Raiuno con Oggi è un altro giorno facendo parte del cast fisso degli “affetti stabili” con Romina Carrisi, Francesco Oppini e Laura Freddi, sui social, pubblica spesso foto e video dei momenti della sua vita quotidiana.

Nelle scorse ore, così, ha condiviso una foto che ha attirato l’attenzione dei fan per il dettaglio della scollatura, particolarmente apprezzata dai suoi followers.

Jessica Morlacchi sensuale con una semplice camicia: una vera bellezza

Oltre ad essere dotata di una bellissima voce con cui, ogni giorno, regala emozioni ai telespettatori di Oggi è un altro giorno, trasmissione che conduce Serena Bortone che ha recentemente raccolto le dichiarazioni inedite di Rosalinda Celentano sul padre Adriano, Jessica Morlacchi è molto amata dal pubblico per la sua simpatia e la sua bellezza naturale. Una bellezza che sfoggia con disinvoltura come nella foto che vedete qui in basso.

“Non ce pensa’… sorridi”, ha scritto Jessica nella didascalia della foto che vedete qui in alto. “Così ti voglio vedere, sempre sorridente”, risponde un fan. “Proprio così, devi sorridere sempre!!!!! Tesoro sei meravigliosa, sei unica in tutto!”, aggiunge un altro. E ancora: “Sempre stupenda, sorridi e pensa solo a cose belle”, “Sei una favola”, “Che meraviglia”, “Sei bella come a 15 anni”.

Tanto affetto, dunque, per Jessica che, dopo aver conquistato il successo quando era giovanissima insieme ai Gazosa, continua a lavorare nel mondo dello spettacolo. Dopo la bellissima esperienza vissuta come concorrente di Tale e Quale Show, dallo scorso anno, è entrata ufficialmente nella famiglia di Oggi è un altro giorno dove è seguita sempre con tantissimo affetto dai fan.

Con l’inizio della nuova stagione, Jessica ha così pubblicato su Instagram una foto in cui è con Romina Carrisi e Serena Bortone scrivendo semplicemente “donne”. Un ritorno, quello della Morlacchi nel programma di Raiuno, che il pubblico aspettava con trepidazione.