By

Grande paura: Elettra Lamborghini in viaggio col marito

Elettra Lamborghini è una cantante reggaeton, nonché figlia dell’imprenditore Tonino Lamborghini, nipote del fondatore dell’azienda automobilistica di lusso.

La ragazza aveva un solo obbiettivo sin da piccola: crearsi un suo nome e non essere riconosciuta come “la figlia di…“. Direi che c’è riuscita!

Con l’uscita del suo primo singolo Pem Pem ha sorpreso gli italiana, ma ha anche acquisito tanta sicurezza e successo.

Elettra, dopo anni da single, ha trovato l’amore. Dopo un anno di relazione, la cantante e il deejay noto come Afrojack sono convolati a nozze nell’estate 2020.

I due si vedono quando possono anche perché vivono in due continenti diversi.

In questi ultimi giorni erano insieme per festeggiare il compleanno di lui, ma rischiano la tragedia. Grande paura per la coppia di sposini, ma vediamo cosa è accaduto

Grande paura per Elettra Lamborghini in viaggio con suo marito

Elettra Lamborghini si trovava in compagnia di suo marito Afrojack su un jet privato. I due stavano volando assieme festeggiando il compleanno di lui.

Non si sarebbero mai aspettato tutto ciò!

E’ proprio la Lamborghini a rivelare quanto è accaduto mentre erano in volo, mentre spunta il dramma per Elettra. La cantante pubblica video e foto sul suo profilo Instagram e racconta la storia che le ha procurato grande paura.

I due stavano volando assieme ed erano partiti in una situazione serena a livello climatico. Poi è spuntato il maltempo nel momento in cui stavano atterrando e il pilota ha dovuto operare in una situazione d’emergenza.

“All’inizio del volo molte turbolenze ma tutto ok. A metà viaggio tutto sereno, poi iniziamo a scendere cercando di schivare la tormenta. Ci ritroviamo nel mezzo della tormenta e inizia a diluviare fortissimo” racconta impaurita la cantante.

Arriva il momento di atterrare, ma l’incubo non è finito. “Atterriamo nella pista nel bel mezzo della tormenta e il pilota inizia a urlare che i freni non funzionano, ci schiantiamo nell’erba che grazie al cielo non ci ha ribaltato ma frenato… Non trovo le parole. Grazie ai piloti” conclude emozionata Elettra.

Se abbiamo imparato a conoscere la cantante, è ovvio che dopo un momento così particolare non attende altro che ironizzare su quanto accaduto. E’ il suo modo per provare meno paura o ansia e divertire i suoi fan anche se spunta la bufera.

Dopo aver pubblicato alcune foto dell’aereo, ecco che arrivano i selfie in compagnia di suo marito Afrojack mentre sono alla stazione di polizia.

Staying alive e I wil survive sono alcuni dei brani usati in modo ironico dalla cantante.

In tutto ciò, a mezzanotte scatta il compleanno del deejay iniziato con un botto schivato.

Tutto bene quel che finisce bene. Nonostante la grande paura, Elettra Lamborghini e suo marito sono pronti a festeggiare il compleanno di Afrojack. Una storia da brividi finita nel migliore dei modi