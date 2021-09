Elettra Lamborghini di nuovo in tv e il web esplode: pioggia di critiche all’ex opinionista dell’Isola dei Famosi per la sua scelta.

A volte basta davvero un dettaglio per far imbufalire migliaia di fan. E’ successo nella serata di venerdì 10 settembre quando Elettra Lamborghini è tornata in tv e a causa della sua esibizione in diretta il popolo del web l’ha ricoperta di critiche.

La bella ereditiera da anni ormai ha deciso di tentare il successo anche nel mondo della musica e questa estate ha lanciato il suo ultimo singolo “Pistolero” che è diventato un must delle vacanze di tutti gli italiani.

La canzone risuonava in tutte le auto, gli stabilimenti balneari e le feste ed ha ottenuto anche una grande popolarità sui social grazie soprattutto ai balletti proposti sulle note del pezzo su Tik Tok.

E così la Lamborghini è stata invitata a partecipare ai Seat Music Awards, in onda sulla Rai questa settimana. L’ex opinionista dell’Isola dei Famosi si è quindi esibita sul palcoscenico dell’Arena di Verona ma la sua performance ha deluso tantissimo le aspettative.

Elettra Lamborghini delude i fan: “Non finge nemmeno di cantare”

Elettra, accompagnata da due ballerine e vestita con un look sexy-western, ha cantato il suo successo “Pistolero” in tv ma ha deciso di esibirsi in playback. Un vero e proprio oltraggio secondo il popolo del web che l’ha sommersa di critiche in particolare su Twitter.

“Negli anni 80 gli artisti protestavano contro il playback, lasciatevi dire che usarlo oggi è vergognoso soprattutto se poi vi lamentate di quanto vi mancano i concerti”, ed ancora “Elettra non finge nemmeno di cantare, playback sbattuto in faccia“.

Pioggia di accuse per la cantante che ha perso anche il confronto con Emma Marrone, esibitasi poco prima di lei: “Stima infinita per Emma Marrone, una delle poche che ha cantato davvero e non con quella poracciata di playback!”.

Non è la prima volta che la Lamborghini dimostra di non essere proprio a suo agio su un palcoscenico. Anche a Sanremo 2020, quando aveva presentato il suo brano Musica (e il resto scompare) in tanti avevano avuto da ridire sulla sua voce e sulle sue stonature.

Nonostante questo Elettra va avanti per la sua strada e il suo singolo “Pistolero” ha ottenuto un premio ai Seat Music Awards, oltre ad essere entrato di diritto nelle hit dell’estate 2021.