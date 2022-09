Il Principe William dice addio alla Regina Elisabetta con un messaggio da brividi e condivide il dolore per il vuoto lasciato dalla nonna.

Il Principe William rompe il silenzio e condivide il proprio dolore con il mondo. Dopo aver raggiunto il Castello di Balmoral durante le ultime ore di vita della Regina Elisabetta, dopo aver affrontato le prime ore senza l’amatissima nonna con il padre Carlo e il fratello Harry, il Principe William ha detto pubblicamente addio non solo alla Regina, ma soprattutto alla nonna che gli è sempre stata accanto.

Quello di William è un messaggio ricco d’amore e di gratitudine per la Regina Elisabetta. Parole importante e fa brividi quelle del Principe pubblicate sulla pagina Instagram ufficiale della Royal Family.

Le parole d’amore e di dolore del Principe William per la morte della Regina Elisabetta

Dopo aver affrontato in silenzio e in totale riservatezza le prime ore dopo la morte della Regina Elisabetta, il primogenito di Re Carlo III e di Lady Diana, scomparsa 25 anni in un tragico incidente stradale, William ha rotto il silenzio dedicando delle toccanti parole all’amatissima nonna.

“Giovedì il mondo ha perso un leader straordinario il cui impegno verso il Paese, i Regni e il Commonwealth è stato assoluto. Nei prossimi giorni si parlerà molto del significato del suo storico regno”. Inizia così il lungo messaggio d’addio che il Principe William ha voluto dedicare ad Elisabetta II.

“Io, però, ho perso una nonna e, seppur sia addolorato per la sua perdita, mi sento anche incredibilmente grato. Ho avuto il privilegio della saggezza e della rassicurazione della Regina nel quinto decennio. Mia moglie ha beneficiato per vent’anni della sua guida e del suo sostegno. I miei tre figli hanno potuto trascorrere le vacanze con lei e creare ricordi che dureranno per tutta la vita. È stata al mio fianco nei momenti più felici. Ed è stata al mio fianco nei giorni più tristi della mia vita“, ha aggiunto.

“Sapevo che il giorno della sua morte sarebbe venuto, ma ci vorrà tempo prima di sentire la realtà della vita senza la nonna. Mia nonna disse che il dolore è il prezzo che paghiamo per l’amore. Tutto il dolore che proveremo nelle prossime settimane dimostrerà l’amore che sentivamo per la nostra straordinaria regina”, ha concluso William che, poi, con la moglie Kate Middleton, con il fratello Harry e Meghan Markle che non ha accompagnato il marito al Castello di Balmoral, si è all’ingresso del parco del castello di Windsor per guardare i vari omaggi portati dai sudditi in memoria della Regina.