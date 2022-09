Sabrina Ferilli, selfie allo specchio bollente: occhiali e slip, che incanto!

Sabrina Ferilli, selfie allo specchio bollente e mozzafiato: occhiali da vista, maglia nera e slip, l’attrice è incantevole!

Un selfie mattutino allo specchio per Sabrina Ferilli che incanta con la sua bellezza spontanea e naturale. Dopo un sonno rigeneratore, l’attrice, con un abbigliamento casuale e molto sensuale, regala una foto mozzafiato ai fan che apprezzano sempre la bellezza della loro beniamina.

Sorridente, semplice, spontanea e genuina, la Ferilli è una vera gioia per gli occhi di tutti. Dalle donne agli uomini fino ai bambini, l’attrice è sempre la beniamina del pubblico italiano che, in attesa di vederla guidare la giuria popolare della nuova edizione di Tu sì que vales, si rifanno gli occhi ammirando la sua bellezza sui social.

Sabrina Ferilli: slip e gambe mozzafiato, il selfie allo specchio è un sogno

Da quando è sbarcata ufficialmente su Instagram, Sabrina Ferilli, protagonista indiscussa da anni del cinema italiano, regala spesso foto in cui sfoggia tutta la sua assoluta bellezza. I capelli sciolti, scuri e che le cadono sulle spalle, occhiali da vista, maglia nera che lascia intravedere gli slip e le gambe perfette in mostra. Appare così nell’ultima foto pubblicata su Instagram e che, non solo ha fatto impazzire i fan, ma le è ha permesso di essere eletta la regina dei selfie allo specchio.

“Buongiorno, riflessi belli”, scrive la Ferilli. “Il tuo riflesso è il più bello del mondo”, risponde una fan. “L’immagine riflette così luminosa perchè il soggetto, tu, trasmette una luce pazzesca! Buona giornata anima bella”, aggiunge una ragazza. E ancora: “Nessuna è speciale come te”, “Sei tu che sei bella”, “Non perdere mai quella luce speciale che ti illumina gli occhi. Sei bellissima”.

Sabrina incanta non solo con un selfie allo specchio con look casual, ma anche quando sfoggia jeans e giacca. Quella dell’attrice è una bellezza eleganza e raffinata. Qualsiasi abito indossi, infatti, Sabrina è assolutamente incantevole ed ora i fan non vedono l’ora di scoprire gli outfit mozzafiato che indosserà nel corso delle varie puntate di Tu sì que vales in cui, con la sua simpatia, tornerà a strappare sorrisi ai telespettatori di canale 5.