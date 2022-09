Luisa Ranieri saluta l’estate e torna ad essere Lolita Lobosco, ma prima regala una foto mozzafiato sfoggiando un fondoschiena perfetto.

Uno scatto mozzafiato per salutare l’estate è il regalo di Luisa Ranieri ai fan, pronti a seguirla nelle nuove avventure di Lolita Lobosco. In attesa della seconda stagione, la Ranieri, questa sera, torna a fare compagnia ai telespettatori di Raiuno con le repliche della prima stagione della fortunata fiction di Raiuno. Bellissima, sensuale, libera e indipendente, Luisa Ranieri porta sul piccolo schermo tutti i suoi pregi incantando i fan non solo con il suo innato talento, ma anche con la sua straordinaria bellezza.

Una bellezza che è totalmente evidente in una serie di foto che l’attrice ha pubblicato sul proprio profilo Instagram per salutare ufficialmente l’estate. Oltre alle foto con il marito Luca Zingaretti e le figlie, Emma e Bianca, lo scatto in cui è di spalle mentre indossa un costume intero total black ha mandato in tilt i social.

Luisa Ranieri, bellezza, eleganza e sensualità: basta un costume intero total black e il gioco è fatto!

Luisa Ranieri non è solo una delle attrici più apprezzate dal pubblico e dagli addetti ai lavori, ma è anche una delle donne in assoluto più belle. La sua è una bellezza semplice, naturale e che diventa sempre più evidente anno dopo anno. Sempre elegante e raffinata anche quando indossa un semplice paio di jeans, la Ranieri ha trascorso un’estate al mare con la sua famiglia regalando ai fan qualche foto delle sue giornate.

Con l’arrivo di settembre è arrivato il momento di tornare alla routinè quotidiana, ma prima di farlo ha regalato ai suoi followers una foto che è un vero capolavoro come potete vedere qui in basso.

Costume intero total black intrecciato sulla schiena lasciata totalmente scoperta e che mette in risalto la perfezione del fondoschiena dell’attrice che regala una posa super sensuale che ha fatto impazzire i fan.

“Praticamente una dea”, “Pazzesca”, “Sei favolosa”, scrivono i fan che, poi, sottolineano anche la bellezza della sua famiglia. Conclusa l’estate, la Ranieri è tornata sul set per concludere le riprese della seconda stagione di Lolita Lobosco che, questa sera, torna in onda con le repliche della prima stagione.