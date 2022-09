Kate Middleton distrutta dal dolore per morte Regina Elisabetta: la foto è un colpo al cuore

Kate Middleton distrutta dal dolore per la morte della Regina Elisabetta: l’inedita foto della Principessa del Galles è un colpo al cuore.

Kate Middleton distrutta dal dolore per la morte della Regina Elisabetta. Nel camminare con il marito William verso l’ingresso di Buckingham Palace, impeccabile ed elegantissima nel suo abito nero, Kate non ha lasciato trapelare emozioni. Sola, però, seduta in auto, mentre andava a riprendere i figli George, Charlotte e Luis da scuola, la neo Principessa del Galles, è stata immortalata in una foto che è un colpo al cuore e dalla quale trapela la sua sofferenza per il lutto che ha colpito la Royal Family.

Pur non avendo raggiunto il Castello di Balmoral con il marito William il giorno in cui è morta la Regina Elisabetta, Kate ha commosso il mondo mostrandosi come mai aveva fatto da quando è diventata la moglie dell’erede al trono d’Inghilterra.

Kate Middleton sofferente: look total black e occhiali scuri per nascondere il dolore per la Regina Elisabetta

Sempre elegante e impaccabile nei suoi vestiti colorati e che esaltano la sua silouhette, dopo la morte della Regina Elisabetta, Kate Middleton ha abbandonato i colori per indossare un vestito totalmente nero. Rimasta a casa per stare accanto ai figli George, Charlotte e Luis in occasione del primo giorno di scuola e per non scombussolarli dopo il trasferimento a Windsor, Kate ha preferito non andare in Scozia dove la Regina Elisabetta II è morta.

Nonostante l’assenza fisica, tuttavia, la sofferenza di Kate per la morte della Regina con cui c’è sempre stato un rapporto di totale rispetto e gratitudine al punto che, secondo indiscrezioni, pare che Elisabetta II abbia scelto di lasciarle tutti i suoi gioielli personali che dividerà con la figlia Charlotte, è evidente.

La nuova Principessa del Galles è stata infatti immortalata mentre era in auto da sola per andare a prendere i figli da scuola. Nelle foto che stanno circolando su Twitter, Kate indossa un abito nero in segno di lutto, grossi occhiali scuri che le coprono totalmente gli occhi e che, solitamente, indossa solo a Wimbledon e i capelli raccolti in una lunga coda.

Un’immagine sofferente quella di Kate che è pronta a supportare il marito William in quella che sarà la nuova fase della Monarchia inglese come si intuisce dalle parole da brividi con cui William ha detto addio alla nonna Elisabetta.