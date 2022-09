Morte Regina Elisabetta, purtroppo è tutto vero: le ultime ore angoscianti

Le ultime ore prima della morte della Regina Elisabetta II

Purtroppo è arrivata la bruttissima notizia. La Regina Elisabetta II ci ha lasciato venerdì 8 settembre 2022. A 96 anni e dopo 70 anni di regno, la sovrana è venuta a mancare nella sua residenza.

Era già da qualche giorno che si parlava della salute della Regina. Già la mattina stessa della sua scomparsa più voci avevano iniziato a confermare che la sovrana non avrebbe superato la notte.

Ma per quale motivo? Scopriamo cosa è accaduto qualche ora prima della morte della Regina Elisabetta

Venerdì 8 settembre 2022 è venuta a mancare la Regina Elisabetta II. Il web è impazzito alla notizia e sui social non fanno che apparire video della sovrana.

Ma per quale motivo non è riuscita a superare la notte?

La notizia non arriverà quasi sicuramente dalla famiglia reale, ma alcune ipotesi sono trapelate nelle ultime ore.

Il Messaggero, giornale italiano, crede che la donna abbia fatto una brutta caduta e nelle ultime ore arriva la conferma, mentre il Principe William saluta la nonna con parole da pelle d’oca.

“La regina Elisabetta II è morta per i traumi riportati in una caduta accidentale. Le voci che già giovedì circolavano a Londra hanno trovato conferma ieri tra fonti attendibili vicine alla Royal Family. Dopo l’incidente, probabilmente causato dalle difficoltà motorie della Sovrana, i medici che l’assistevano in ogni momento della giornata hanno subito capito che la situazione era molto grave, al punto da sconsigliare un trasferimento in ospedale” si legge sul giornale.

Il caos è partito tutto dal momento in cui la Regina non si è presentata ad una conferenza su Zoom con il suo Consiglio Privato. A quanto pare, lo staff medico era preoccupato per la salute della donna.

Questa ipotesi sembra attendibile, ma qualcuno continua a non crederci. La dottoressa Deb Cohen Jones, residente in Australia, viene contatta dal Daily Mail. La donna è molto brava nel suo campo e studia le ultime foto della Regina.

Deb crede che la sovrana sia morta a causa di una malattia vascolare.

Il dettaglio delle mani non lascia più dubbi. A quanto pare queste risultavano molto fragili nelle ultime foto di Elisabetta assieme al ministro britannico Liz Truss.

“Sembra che ci siano prove di malattie vascolari periferiche. È un disturbo della circolazione sanguigna che causa il restringimento, il blocco o lo spasmo dei vasi sanguigni. A volte può provocare insufficienza cardiaca. Se la tua circolazione periferica è così scarsa, gli organi non ricevono un buon apporto di sangue” conclude l’articolo di giornale, mentre Re Carlo III saluta sua madre.

La Regina Elisabetta II è morta e ha lasciato molta tristezza in tutto il mondo. La sovrana ha conquistato tanti consensi e non, ma ha comunque segnato la fine di una grande era. Secondo voi chi ha ragione sulle cause della scomparsa della donna? Le ultime ore prima dell’addio sono un grande mistero per tutti noi