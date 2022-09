Totti e Ilary, ora parla Corona: la scomoda verità gela tutti

By

La scomoda verità su Totti e Ilary: Fabrizio Corona parla e gela tutti

Sappiamo tutti che Fabrizio Corona e Ilary Blasi non hanno un ottimo rapporto. Durante la messa in onda del Grane Fratello Vip 3, di cui la showgirl era la presentatrice, c’è stata una discussione tra lei e il noto paparazzo.

Fabrizio svelò in puntata che Francesco Totti aveva tradito sua moglie una settimana prima del loro matrimonio. Ilary allontanò l’uomo dal programma non credendo alle sue parole.

Ma ecco che Corona torna a parlare dopo tutti i rumors in merito alla separazione della conduttrice con Francesco.

Scopriamo insieme le parole che gelano il web

Qualche giorno fa Francesco Totti ha rilasciato un’intervista esclusiva al Corriere della Sera. Durante il suo racconto l’ex calciatore della Roma svela che Ilary Blasi lo ha tradito per prima. Queste sono le parole di Francesco che tuttora non sono state né confermate né smentite dalla conduttrice.

Inoltre, Totti racconta che la sua quasi ex moglie gli ha rubato vari Rolex.

E’ dopo questa intervista che Fabrizio Corona torna a parlare della Blasi, mentre l’amica della showgirl risponde alle accuse di Totti. E’ un argomento assai vicino al lui, perché anche anni fa in diretta televisiva al GF VIP, Fabrizio svelò che Francesco l’aveva tradita.

L’ex paparazzo commenta su Instagram quanto sta accadendo tra la coppia Vip ed è contento perché la maschera di Ilary è finalmente caduta.

A quanto pare Fabrizio ha delle foto che ritraggono il tradimento di Francesco con Flavia Vento. Lui le ha tenute nascoste fino ad ora, ma confessa sui social che a breve le renderà virali.

“In questo video al GF Vip 3, quel giorno, la queen di Ladispoli voleva darmi lezioni di moralità. Sì proprio lei ,la stessa descritta e raccontata da suo marito sul corriere. È caduta la sua maschera finalmente. Quel giorno il suo era un attacco a suo marito per fargliela già pagare vendicandosi di me” confessa Corona e racconta: “Era appena uscito il libro di Totti che per volontà della famiglia di Ilary aveva voluto tirare fuori l’argomento Flavia Vento. Mi accusava di aver inventato tutto, che era tutto finto, e che io ero una m***a perché lei si doveva sposare una settimana dopo…“.

Secondo Fabrizio non c’è amore che lega Totti e la Blasi, ma è solo frutto di interessi in comune. Dopo aver svelato di essere dispiaciuto per quello che stanno passando i figli, l’uomo gela tutti: “E ora è giunto caro pupone e cara caciottara il momento di raccontare la verità e aprire il vaso. Avete incominciato voi…prossimamente seguitemi .Stay tuned“.

Infine, Corona prende in giro Ilary per aver rubato gli orologi di suo marito dopo che lui ha svelato la verità. Questa cosa è stata rivelata proprio da Francesco, ma dobbiamo ancora attendere la risposta di Ilary.

Sempre più persone attaccano od esprimono il loro pensiero in merito alla coppia vip formata da Francesco Totti e Ilary Blasi. La verità di Fabrizio Corona torna fuori dopo anni di silenzio e l’indiscrezione gela tutti. Finché non vedremo le foto, però, non ci possiamo fidare