Tutta la verità sull’intervista di Totti: l’amica Alessia di Ilary Blasi vuota il sacco

Sono spuntate delle nuove e clamorose indiscrezioni sulla crisi e separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Secondo quanto riportato da un paio di mesi a questa parte, è l’ex calciatore della Roma ad aver tradito la propria moglie con Noemi Bocchi.

A quanto pare non è così ed è proprio lui a raccontare la verità. Ha rivelato che sarebbe stata proprio Ilary la prima a tradire.

Ai microfoni del Corriere della Sera, Francesco parla a cuore aperto e nomina anche un’amica sospetta della Blasi. Si tratta di Alessia che adesso prende le sue difese e vuota il sacco.

Scopriamo insieme cosa ha rivelato

Un paio di giorni fa, Francesco Totti ha rilasciato un’intervista esclusiva in merito alla sua separazione con Ilary ai microfoni del Corriere della Sera.

A quanto pare, Ilary Blasi avrebbe conosciuto qualcunoi nell’ultimo anno di matrimonio con Francesco. Dopo aver scoperto il misfatto, avrebbe cercato consolazione e protezione tra le braccia di Noemi Bocchi.

Oltra alla bomba lanciata sulla Blasi, l’ex capitano della Roma svela che c’è una terza e quarta persona in mezzo. Si tratta della parrucchiera e amica della conduttrice, Alessia. E’ lei che avrebbe organizzato gli incontri della showgirl con la sua presunta fiamma di cui Totti non svela l’identità.

“Ho domandato a Ilary se conoscesse quel ragazzo. Lei all’inizio ha negato tutto. Mi ha detto che non lo conosceva. Poi ha capito che io sapevo già tutto e mi ha detto che l’aveva visto per poco, giusto il tempo di un caffè. Dopo ho parlato anche con Alessia ed entrambe hanno negato” confessa Francesco e continua: “Però ho scoperto che lo aveva conosciuto già a marzo 2021. Lei ha frequentato alcuni uomini troppo da vicino. Tutto prima della mia storia con Noemi Bocchi”.

In tutto ciò, Alessia. contattata da Fan Page per parlare di quanto accaduto, ha dichiarato di non aver voglia di esporsi in merito a quanto è accaduto ritenendo che lei non c’entri niente, mentre la figlia Chanel fa parlare il web.

“Non ho intenzione di rilasciare interviste perché questa è una cosa molto privata tra loro due e riguarda un’amicizia anche nostra, tra tutti e tre, che è durata più di vent’anni. Non ne parlerò né ora, né mai” confessa Alessia e conclude: “Sono stata messa in mezzo pubblicamente ma sono persone che stanno soffrendo, quindi lo capisco”.

Il caso Ilary Blasi e Francesco Totti si fa sempre più complicato. Arriveranno nuove dichiarazioni delle parti?