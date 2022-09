Test: qual è lo sconto che ha applicato il commerciante?

Come sei messo con i numeri? Questo test ti permetterà di scoprire qual è lo scontro che ha applicato il commerciante. Vediamo cosa sai fare

Un commerciante ha notato un calo delle vendite negli ultimi sei mesi. La pandemia ha rallentato il flusso di denaro e la gente non ha più la possibilità di spendere come prima. Purtroppo questo è l’unico lavoro che ha e deve fare di tutto per non chiudere, altrimenti la sua famiglia potrebbe finire in mezzo ad una strada. Decide di sforzarsi per trovare un’idea finché, ad un certo punto, non si accende la lampadina.

Il commerciante ha una vera e propria illuminazione, decide di aumentare i prezzi di tutti i capi di abbigliamento dello store del 20% e poi esporre un cartello in vetrina sul quale c’è scritto che applicherà uno sconto del 20% su tutta la merce presente nel negozio. Qual è lo sconto che il commerciante applicherà sui prezzi iniziali? Ragiona con calma ma non perdere troppo tempo, hai soltanto trenta secondi per rispondere. Trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test

Credi di aver risolto questo test di logica e ragionamento? Bene, tra poco capiremo se realmente è così. Per ottenere un risultato positivo da un test del genere è necessario evitare i percorsi ad ostacoli inseriti nel testo solo per ingannarti. Se l’hai fatto, vuol dire che sei stato molto bravo e meriti tutti i nostri complimenti, questi test sembrano facili ma in realtà mettono spesso in difficoltà tantissime persone.

Se, al contrario, non hai idea di quale possa essere lo sconto applicato dal commerciante, tra poco potrai accedere alla soluzione e lo scoprirai. Ti consigliamo di allenarti con altri test simili a questo, in modo da non farti trovare impreparato la prossima volta. È necessario sottolineare che questo test non ha alcuna validità scientifica poiché si tratta di un semplice passatempo che vogliamo regalare alle nostre lettrici e ai nostri lettori.

Ecco la soluzione del test: il commerciante ha applicato uno sconto del 4% sui prezzi originali. Molti hanno risposto ‘zero’, ma non è così e lo possiamo dimostrare con un semplice esempio. Ipotizziamo che una maglia costi 50 euro, gonfiando il prezzo del 20%, la maglia arriverà a costare 60 euro. Applicando uno sconto del 20%, il prodotto costerà 48 euro, cioè il 4% in meno rispetto ai 50 euro iniziali. Lo avevi capito?