Sangiovanni si è scavato la fossa da solo? Il cantante ha deluso tutti, nessuno si sarebbe mai aspettato un concerto del genere. Piovono attacchi dai social.

Il mondo della musica è ricco di personalità particolarissime, e senza dubbio Sangiovanni è uno di questi artisti in erba che cerca di farsi strada tra big e star importanti. Ci prova con tutto sé stesso, soprattutto con i messaggi che lancia, ma questa volta il flop è stato inevitabile. I social tuonano contro di lui, e quanto accaduto è sconvolgente anche per i fan. L’ultima disfatta segna un tragico finale.

L’ex stella nascente del format più amato di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, sta vivendo un periodo di crisi nella sua carriera musicale, oppure c’è dell’altro a preoccuparlo?

Sangiovanni è amatissimo dai fan, specialmente dai più giovani che l’hanno conosciuto nel talent e che si sono appassionati anche alla storia d’amore con la ballerina professionista, ai tempi concorrente come lui tanto che ha vinto lei l’edizione, Giulia Stabile.

Quindi, fioccano preoccupazioni per i fan più legati, ma anche recenti commenti cattivi nei suoi confronti, ed una nuova schiera di haters anche tra i suoi ex seguaci.

Sangiovanni in crisi? Arriva la verità per i fan

Che sia un artista un po’ incompreso non ci sono dubbi, anche perché fa un po’ parte del suo stile. Inoltre, parla il linguaggio dei giovani a tutti, più volte ha confessato di provare una grande sofferenza, facendo luce anche su tematiche che sono ancora un tabù. All’ultimo concerto però la magia si è interrotta, e più niente è come prima.

L’evento che sta causando una vera bufera nel web da parte del pubblico è il concerto di Tim Music Awards sul palco dell’Arena di Verona. Ma non solo, perché il concerto è stato trasmesso in diretta streaming su Rai 1, quindi il pubblico era anche quello a casa.

Tutta questa gran folla ha assistito a quello che molto hanno definito il declino del cantante: ha letteralmente sbagliato ogni nota, ha fatto solo stonature! Si tratta delle performance dei due brani di successo, Scosse e Farfalle.

Che Sangiovanni non abbia una gran voce, ma un buon stile, è risaputo, ma che lo abbandonasse anche l’intonazione ha un po’ sconcertato e deluso anche i suoi fan che non si sarebbero mai e poi mai aspettati uno scempio del genere.

Alcuni scrivono: “Raga, ma Sangio sembra brillo. Boh cioè mai stato intonatissimo ma così. Boh!”, altri invece affermano “Con San Giovanni l’intonazione è morta definitivamente”, e poi la stoccata finale “Ma questo è veramente definito un cantante?”

In ogni caso, Vanessa Incontrada e Carlo Conti gli consegnano i meritati premi per gli ascolti raggiunti. Un disco di Platino spagnolo e uno svizzero per il singolo Farfalle, presentato all’ultimo Festival di Sanremo, un altro per lo stesso brano, e l’ultimo per l’album Cadere Volare.

Quello che però molti non sanno è che il giovane artista ha avuto dei grossi problemi di salute nei giorni scorsi dovuti all’ansia e allo stress di cui soffre e di cui più volte ne ha parlato ai fan. In attesa di una sua ripresa, gli auguriamo una pronta guarigione e un ritorno di successo.