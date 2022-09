Uomini e Donne, arriva l’appello disperato per Maria De Filippi: “Adesso come faccio?”

By

Prima dell’inizio di Uomini e Donne è arrivato l’appello disperato della nota star della tv alla conduttrice Maria De Filippi. Come reagirà la conduttrice di fronte a tutto questo?

Ormai ci siamo. Mancano soltanto pochi giorni al ritorno di Maria De Filippi sul piccolo schermo degli italiani dove inaugurerà una nuova stagione di Uomini e Donne dove dame e cavalieri sono pronti a trovare l’amore della propria vita. Senza dimenticare, anche se negli ultimi tempi è diventata un po’ superflua, la figura dei tronisti che sono già stati rivelati grazie alle anticipazioni di chi ha assistito in anteprima delle puntate.

Prima della partenza, però, ai microfoni del programma radio Non succederà più, Maria De Filippi ha ricevuto un appello disperato in quanto una nota stella della tv vuole trovare l’amore e quale contesto migliore se non quello che si svolge tutti i pomeriggi alle 14:45 su canale 5?

Maria De Filippi riceve un appello disperato prima di Uomini e Donne: “Sono single da tanti anni!”

Maria De Filippi a qualche giorno dalla partenza di Uomini e Donne, dove una foto non lascia dubbi sul futuro del cavaliere, ha ricevuto l’appello disperato da parte di Carmen Di Pietro che è intenzionata più che mai a voler trovare l’amore della sua vita dopo tanti anni che non ha nessuno al suo fianco.

“Io già mi vedo sul trono!” ha esordito la showgirl, che ha recentemente preso parte all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi in coppia con suo figlio Alessandro Iannoni. “Sono single da tantissimi anni ormai“ ha poi proseguito nella speranza che questa possa essere l’occasione giusta per trovare qualcuno da amare al suo fianco.

“Cara Maria De Filippi, sono tantissimi anni che lo sono… Ma io come faccio a trovare un uomo se questi hanno preso l’abitudine di scriverti su internet?” ha poi chiesto alla conduttrice, ma questa avrà avuto modo di poter ricevere il suo appello e nel caso che cosa sceglierà di fare?

Senza alcun dubbio Carmen Di Pietro a Uomini e Donne sarebbe un bel colpo per la conduttrice, garantendo quel pizzico di ironia in più che diciamocela tutta: non guasta mai.