Harry e Meghan ritornano in scena: il gesto a William cambierà tutto

A Windsor tutto può succedere quando entrano in scena Harry e Meghan. Il gesto sotto gli occhi di tutti fa pensare a un inedito futuro nella Royal Family.

La morte della Regina Elisabetta II e il lutto nazionale nel Regno Unito stanno facendo sentire il loro eco in tutto il mondo. Al momento, non si parla d’altro. Queen Elisabeth è stata una sovrana apprezzata ovunque per il suo inconfondibile stile e per il peso del potere e della storia che portava sulle spalle. Proprio adesso, Harry e Meghan tornano a far parlare i sudditi, e il gesto compiuto nei confronti del principe di Galles, William, fa presagire un grosso cambiamento.

Nella Royal Family più ricercata e ammirata di sempre non mancano mai eventi che sconvolgono tutto. L’ultimo ha davvero segnato il cambio d’era che nessuno avrebbe voluto mai arrivasse: la morte della Regina Elisabetta II è stata un fulmine a ciel sereno.

Dal malore alla morte, gli eventi sono passati troppo velocemente. Così, il mondo manifesta sin da subito un forte calore alla famiglia reale. Parte una catena di meme, post ed Instagram stories tutte dedicate a Sua Altezza, una donna forte e stimata da tutti. Da qui, si evince l’affetto che il “popolo del mondo” le dedica dopo la scomparsa il 9 settembre 2022, ad un anno dalla morte del marito Filippo.

Cosa hanno potuto combinare i due ex Duchi del Sussex in un momento del genere? Questo gesto ha sconvolto l’opinione pubblica.

Harry e Meghan sotto i riflettori: colpo di scena in atto

La morte della Sovrana, il passaggio al nuovo re Carlo III e la sua Regina Consorte Camilla, la rivale storica dell’amatissima Principessa Diana, e il lutto non solo nazionale, ma dai risvolti “mondiali”, si sono realizzati così velocemente, che il gesto di Harry e Meghan è stato definito: la goccia che ha fatto traboccare il vaso!

Negli scatti qui sopra riportati sono presenti in abiti da lutto, rigorosamente in nero, Harry e Meghan, insieme al fratello e ai cognati William e Kate. E’ risaputo che questi ultimi siano i favoriti sia dal popolo che dai “sudditi acquisiti dal mondo”. Poiché in loro vedono dei Sovrani giovani, moderni e preparati alle sfide dei nuovi tempi.

Così, in men che non si dica, tutti e quattro entrano in scena varcando con decisione il viale. I due ex Duchi del Sussex, fanno il loro ingresso mano nella mano. Appunto, dalla foto si evincono grosse differenze tra le due coppie, che non sono dovute all’affetto, ma al rispetto delle etichette reali.

I Sovrani favoriti non possono compiere davanti al pubblico durante cerimonie e comparse gesti d’affetto come il semplice tenersi per mano. Quindi, già da questo dettaglio si riscontra l’evidenza della rinuncia ai titoli, scelta fatta da Harry e Meghan, ma c’è qualcos’altro a sconvolgere e che sta facendo storcere il naso al popolo.

Dopo gli ultimi eventi che avevano portato i due fratelli a separarsi, e al gesto di pessimo gusto nei confronti del minore, è chiaro che è a causa della morte della loro amata nonna che si sono riuniti nel dolore e hanno volutamente fatto il loro ingresso tutti e quattro insieme.

L’ingresso sconvolge perché il neo-Re Carlo III aveva espressamente dichiarato di non volere Meghan durante gli eventi dedicati alla madre defunta! Invece, i giovani membri della famiglia hanno deciso di voler stare uniti proprio in questo momento.

L’evento segna l’inizio di un futuro florido e di pace per la Royal Family oppure nuovi contrasti con il Re da parte dei favoriti al trono? Restiamo aggiornati.