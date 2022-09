Emma Marrone, il ritorno sui social è un colpo al cuore: foto da brividi

Emma Marrone torna sui social e ricorda l’amatissimo papà con una foto dello scorso anno che è un colpo al cuore.

Emma Marrone torna sui social e lo fa con una foto dello scorso anno che ha commosso tutti i fan. Non sono giorni facili per la cantante salentina e la sua famiglia dopo la scomparsa dell’amatissima papà Rosario. Emma che sta affrontando il dolore in silenzio e con discrezione il proprio dolore, sui social, sta condividendo pochissimo di questo momento.

Dopo aver ringraziato tutti per l’affetto e i messaggi di supporto ricevuti dopo la morte del papà, Emma ha condiviso tra le storie del proprio profilo Instagram una foto ricordo che ha emozionato e fatto venire i brividi ai suoi milioni di followers.

Emma Marrone e la foto del passato con papà Rosario che commuove tutti

Andando indietro nel tempo, esattamente ad un anno fa, tra i ricordi di Emma è apparsa una foto del 9 settembre 2017. Era un giorno tranquillo e spensierato per la Marrone che, nella foto, appare sorridente accanto a due dei suoi grandi amori ovvero mamma Maria e papà Rosario.

“Papone mio”, scrive Emma sulla foto che vedete qui in alto. Era un periodo sereno per la famiglia Marrone che non immaginava ciò, che purtroppo, è poi accaduto. Con un video pubblicato su Instagram, Emma ha svelato che il padre ha perso la battaglia contro la leucemia la cui diagnosi era arrivata lo scorso anno. Con la scomparsa di papà Rosario, Emma ha perso il pilastro della sua vita. Sempre presente nella vita della figlia, sempre in prima fila ai suoi concerti, papà Rosario ha seguito tutta la carriera di Emma che era legatissimo a lui.

Durante un viaggio in Giappone, Emma dedicò delle parole davvero speciali all’amatissimo papà.