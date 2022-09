Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri: arriva un altro gesto da dimenticare!

Manuel Bortuzzo è al centro della scena, e la sua fidanzata Angelica Benevieri sembra proprio tenergli testa. Nessuno si sarebbe aspettato anche questo gesto.

Un botta e risposta, un video e dei frame, basta davvero poco ad alcuni vip per restare sulla cresta dell’onda, specialmente se si tratta di una new entry. E’ il caso di Manuel e Angelica, neo fidanzati. Dopo il GF Vip il campione di nuoto continua a far parlare di sé, e questa volta la tik toker ha preso la palla al balzo per farsi conoscere. Peccato che gli ultimi gesti compiuti non stanno facendo brillare questa coppia, e dopo il gesto che sembrava il peggio, arriva qualcos’altro che davvero è da dimenticare.

E’ ormai risaputo che i social media siano una fonte di intrattenimento, specialmente quando le notizie riguardano i beniamini dello spettacolo. Bortuzzo è riuscito ad ottenere una notorietà molto importante in seguito alla sua partecipazione al reality di Alfonso Signorini, anche perché per il conduttore averlo è stato molto importante.

Si è parlato di disabilità in maniera diretta, qualche volta con risvolti drammatici e qualche altra con toni più leggeri, ma sempre rispettando la tematica. Alla fin dei conti si evince quanto ancora su un tema del genere ci sia tanta disinformazione.

Così, reduce da quest’avventura unica, il giovane che sembrava aver trovato l’amore nella Princess Lulù Selassié, si lascia e conosce questo volto inedito per lo showbiz, ed ecco come si sono susseguiti dei gesti per niente apprezzati dal pubblico.

Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri sono usciti allo scoperto!

Per chi se lo fosse perso abbiamo fatto un approfondimento sul gesto compiuto da Angelica. Nello specifico, si tratta di una situazione di ironia venuta male che comunque ha scaturito delle grosse critiche di abilismo, sdegnando non poco l’opinione pubblica che non è riuscita in alcun modo ad accettare quanto accaduto sotto gli occhi di tutti. Come se non bastasse, ne arriva un altro peggiore.

Come già accennato, i social media sono una fonte importante per l’intrattenimento e lo svago, e qui dalla pagina ufficiale di Instagram di Manuel Bortuzzo trapela il gesto che più in assoluto ha deluso il pubblico che lo ha sostenuto fin dagli inizi del suo percorso al Grande Fratello Vip.

Proprio dopo le accuse fatte ad Angelica, ha condiviso questo scatto spontaneo nel quale sono intenti a baciarsi e lui risponde con il gestaccio alla videocamera. Insomma, sembra proprio aver preso l’azione della Benevieri come una “leggerezza e bravata” che probabilmente il grande pubblico non ha saputo apprezzare.

Così, “manda a quel Paese”, e si vive la sua relazione con tranquillità, la quale sembra andare a gonfie vele, senza rimpianti e senza pensieri al passato.