Malore per l’ex di Uomini e Donne ricoverata d’urgenza: come sta ora

L’ex di Uomini e Donne è stata colpita da un malore improvviso. Ecco come sta ora dopo il grande spavento preso.

L’ex protagonista di Uomini e Donne è particolarmente attiva sui social in quanto è solida condividere con i suoi fedeli sostenitori stralci della sua vita quotidiana. Per questo motivo non appena lei è sparita dai social si sono subito tutti allarmati in quanto un atteggiamento sentimento simile non è da lei ed hanno subito temuto il peggio.

Poco dopo, infatti, lei ha confermato i loro sospetti affermando di essere stata colpita da un malore e per questo motivo è stata portata di corsa in ospedale e non appena ha potuto ha scelto di rompere il silenzio sui social e raccontare lei stessa come stanno le cose.

Beatrice Valli è sparita dai social perchè è stata colpita da un malora e su Instagram, non appena ha potuto, ha rotto il silenzio rivelando che cos’è successo durante il periodo in cui non è riuscita ad aggiornare i suoi account social.

Beatrice Valli sparita dai social: l’amara verità dietro al gesto dell’ex di Uomini e Donne

Beatrice Valli ci ha subito tenuto a tranquillizzare i suoi fedeli sostenitori, che la seguono dai tempi di Uomini e Donne, dove Maria De Filippi ha ricevuto un appello disperato da un volto noto della tv, affermando che ora sta un po’ meglio ma che senza alcun dubbio ha bisogno di un po’ di riposo per poter tornare al pieno delle sue forze.

“Scusate l’assenza ma il mio solito problema di vertigini mi ha rimessa di nuovo KO“ ha spiegato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne attraverso il suo profilo Instagram rivelando il motivo per cui non è stata molto attiva a differenza del solito. “Sono appena stata dimessa dall’ospedale. Sto un pochino meglio”. ha poi concluso, provando a tranquillizzare i suoi fedeli sostenitori che erano in pensiero per lei trovando alquanto strano l’atteggiamento assunto durante le passate ore.

Beatrice Valli di Uomini e Donne, dopo questo malore che l’ha portata in ospedale, sembrerebbe stare meglio ed è questo in fondo la cosa che conta di più.