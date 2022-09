La fidanzata di Manuel Bortuzzo messa alle strette ha fatto un passo indietro ammettendo che non lo rifarebbe mai più.

La fidanzata di Manuel Bortuzzo è finita di nuovo al centro della polemica. Negli scorsi giorni, infatti, in rete è comparso un vecchio video pubblicato su Tik Tok in cui fa finta di entrare in un bagno per persone disabili e non appena si accorge dell’errore finge di esserlo.

La clip era stata ideata con un filo di ironia, ma gli utenti della rete di ironico e divertente non ci hanno visto assolutamente nulla. Anzi, è stato ritenuto un contenuto molto offensivo ma lo sportivo ha preferito passarci sopra pubblicando uno scatto in cui bacia Angelica Benevieri e fa il dito medio.

Lei, invece, ha deciso di rispondere in maniera più diplomatica riconoscendo di far sbagliato e facendo un passo indietro chiedendo scusa a chi si è sentito offeso da quel gesto fatto quando era un po’ più piccolina.

Angelica Benevieri, fidanzata di Manuel Bortuzzo, rompe il silenzio dopo la polemica

Angelica Benevieri dopo il gesto di pessimo gusto nei confronti delle persone disabili, ha deciso di rompere il silenzio sui social, facendo un passo indietro e chiedendo scusa a chiunque si sia sentito offeso ribadendo che è stato un video creato quando era un po’ più piccola e che ora non ricreerebbe mai.

“Io ho uno zio disabile che amo alla follia, gli ho sempre portato rispetto, non l’ho mai giudicato, come non ho mai giudicato nessun altro” ha poi rivelato nel suo lungo messaggio di scuse. “Ho fatto volontariato insieme alla mia famiglia per molti anni in un istituto, regalare sorrisi a chi ne ha bisogno e dare una mano è la cosa che più mi ha reso felice e mi ha insegnato ad apprezzare di più quello che ho” ha poi concluso rivelando che si è trattato soltanto di un terribile malinteso e niente di più, ma gli utenti della rete perdoneranno la fidanzata di Manuel Bortuzzo oppure questo gesto non passerà inosservato?

Per scoprirlo non ci resta che attendere le future mosse di Angelica che siamo sicuri non mancheranno.