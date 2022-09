Totti apre il vaso di Pandora: si lascia andare ad una confessione sconvolgente, Ilary avrebbe una complice che sa tutto! La verità emersa è difficile da digerire.

Segreti senza una soluzione apparente animano la rottura tra Totti e Ilary, ma piano piano i nodi stanno venendo al pettine, e la realtà dei fatti sta prendendo luce. A detta dell’ex marito, la conduttrice parrebbe nascondere molte verità, alcune delle quali celate per lungo tempo grazie all’aiuto di un’amica più che fidata. Lei è la complice che, sempre a detta dell’ex capitano della Roma, le avrebbe permesso tutto. Ecco cosa è trapelato dal racconto fatto ieri da Francesco Totti al Corriere della Sera, riguardo i misteri che si celano dietro alcuni comportamenti che secondo lui l’ex moglie avrebbe avuto.

I due ex coniugi sono rimasti in silenzio per lungo tempo, ma adesso è davvero difficile per entrambi non dire qualcosa. Il primo a parlare è Totti che si difende con le unghie e con i denti, forse anche in maniera poco ortodossa, perché quanto rivelato è davvero un fulmine a ciel sereno.

Totti in quell’intervista, dove trapela risentimento ed un pizzico di livore, rivela il nome della persona che avrebbe permesso parte delle frequentazioni di Ilary, aggiungendo anche le modalità di come ha scoperto tutto. Questa sua fidata amica avrebbe agito da “parte terza”, e avrebbe fatto andare in porto i suoi progetti extraconiugali. Questo quanto affermato dallo stesso, ma c’è qualcosa di inaspettato che stupisce ancora di più.

Totti non lascia scampo a Ilary: come si difenderà?

Divorziare non è facile per nessuno, nel caso di Totti e Ilary tutto il Paese sta con il fiato sospeso. La loro coppia era amata e stimata da tutti, soprattutto per il loro inconfondibile modo di fare e stile di vita umile, nonostante l’ingente patrimonio che adesso devono accordarsi per spartire. Er pupone confessa come e cosa ha scoperto, una verità a tratti sconvolgente se fosse vera. Nell’intervista Totti fa nomi e cognomi e racconta come, secondo la sua ricostruzione, avrebbero agito le due amiche.

Il nome dell’amica fidata della Blasi è molto rinomato nel mondo dello spettacolo, si tratta di Alessia Solidani. E’ l’hair stylist delle star e dei vip, tanto che il suo salone è frequentato da volti come Michelle Hunziker. Con il suo nome ha fondato un brand ed ha all’attivo ben cinque negozi a Roma.

Inoltre, per i followers più fedeli della conduttrice, l’hair stylist non è un volto nuovo, anzi appare spesso ad eventi e cene passate insieme. Appunto, i social media c’entrano con la presenza di un “lui” del tutto inaspettato per Francesco, perché è proprio in dei messaggini privati nel cellulare della moglie che dice di aver scoperto tutto.

L’ultimo dramma confessato al grande pubblico, insieme a queste ultime rivelazioni raccontate al Corriere, dimostrano quanto sia difficile il periodo che sta vivendo l’ex capitano della Roma.

Nel cellulare dell’allora moglie pare che Totti abbia ritrovato messaggi un po’ criptici, finché non capisce che, dice, fosse la Solidani a fare da tramite durante le trasferte per lavoro di Ilary. Così, tra una chat e l’altra, ha anche scoperto chi sarebbe questo uomo misterioso che lei frequentava nelle trasferte milanesi: molti mormorano sia una ex fiamma di Giulia De Lellis, un noto personal trainer dello showbiz.

Così, mentre Totti badava ai figli, Ilary passava almeno 15 giorni al mese a Milano per girare le puntate de L’Isola dei Famosi e Star in the Star, e lui stesso si domanda, come racconta al giornalista del Corriere, se sia stato allora che è nato il flirt.

Ilary, seguendo il profilo tenuto nell’ultimo periodo, ha deciso di non rispondere alle forti accuse del marito, decidendo forse di non rivelare la strategia legale che starà studiano con i suoi avvocati.

Quel che è certo è che chi ha letto le parole dell’ex capitano, abbia storto un po’ il naso. Sono accuse forti da fare sulla madre dei tuoi figli, e soprattutto su una donna con cui si è condivisa metà della propria vita. Di certo quando ci si lascia la freddezza e la razionalità non sempre la fanno da padroni, ma forse si poteva evitare tutto questo ‘dare in pasto ai leoni’? A voi la risposta.