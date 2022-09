Il Collegio 7 al via con il botto: cast bomba, tutti i nomi

By

Tutti i nomi del cast bomba: Il Collegio 7 parte con il botto

Il Collegio è un programma della Rai. Ormai va avanti da sei edizioni e alla fine di settembre incontreremo nuovamente il nostro amato preside e i temibili professori.

Il programma ha l’obbiettivo di rieducare i giovani di oggi. Si sa che hai tempi, i collegi erano dei luoghi in cui giovani ragazzi imparavano a stare al mondo con delle regole ferree. I genitori di oggi cercano di raddrizzare i propri figli mandandoli in questo programma. Telefoni, orari sballati, poca voglia di studiare e di ascoltare: insomma adolescenti che credono di avere il mondo ai loro piedi scopriranno che non è così.

Ma quando inizierà Il Collegio 7 e chi farà parte del cast bomba? Scopriamo insieme tutti i nomi!

Tutti i nomi del cast bomba: Il Collegio 7 parte con il botto

Il Collegio 7 verrà messo in onda su Rai 2 a partire da martedì 27 settembre. L’edizione è già stata registrata durante l’estate, momento in cui i ragazzi non vanno a scuola.

Anche quest’anno il programma si terrà nel Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone.

Quest’anno i giovani adolescenti di oggi si ritroveranno catapultati nel 1958 con i costumi e i temi di quegli anni.

Ma chi prenderà parte al cast bomba? Nonostante i clamorosi addii, scopriamo i nomi.

Prima tra tutte troviamo Alessia Anbruscia, nata a Crosia in provincia di Cosenza di soli 14 anni. Poi faremo la conoscenza della quindicenne Elisa Angius, di origine sarde.

Ecco che spunta l’estroso Alessandro Bosatelli che viene da Bergamo ed ha soli 14 anni.

Ma anche un personaggio famoso prenderà parte a Il Collegio. Si tratta dell’influencer di 16 anni di nome Sofia Brixel. Lei è nata a Chiavari, in provincia di Genova.

Un po’ più grande, invece, è Davide Cagnes. Lui è nato a Montebelluna e ha 17 anni. Anche Mattia Camorani prenderà parte all’esperimento sociale. Nato a Faeza, il ragazzo ha 15 anni.

Da Bari arriva il sedicenne Davide Di Franco, mentre da Torino prepara le valige la coetanea Marta Maria Erriquez.

Anche il simpatico Apollinaire Manfredi, noto come Apo, fa parte del cast bomba. Originario del Congo, adesso abita in Puglia e ha 15 anni.

Da Lecce, invece, arriva il quattordicenne Tommaso Miglietta.

Zelda Nobili, nata a Milano e ora residente a Triste, arriva con il botto. La quindicenne non vede l’ora di iniziare.

Ma anche il diciassettenne di Napoli, Alessandro Orlando, la segue a ruota.

Il divertente Mattia Patanè prenderà parte a questa avventura. Lui viene da Catania e ha 16 anni.

Da Ostia con furore, conosceremo Gabriel Rennis di 16 anni noto anche come “Er mejo de Ostia“.

Sempre da Bari, arriva Samuel Rosica di due anni più piccolo. Da Bergamo, invece, spunta la ribelle Priscilla Savodelli di 15 anni, mentre spunta anche la diciasettenne di Genova, Giada Scognamillo.

Damiano Saveroni, detto Sacho, arriva da Tivoli e ha 16 anni. Da Roma spunta Luna Tota di 15 e da Firenze arriva la quattordicenne Giulia Wnekowicz, mentre spunta la strana richiesta dei ragazzi.

Ecco svelati tutti i nomi bomba de Il Collegio 7. Siete pronti nel tornare negli anni ’50? Speriamo che questo cast abbia voglia di maturare e ne approfitti di questa grande opportunità