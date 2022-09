Ecco il nome e la risposta del presunto amante di Ilary Blasi: Fabrizio Corona torna all’attacco

Ilary Blasi e Francesco Totti si stanno separando dopo 20 annidi amore. Questa estate entrambi i vip hanno deciso di stare in silenzio per proteggere i loro figli, ma negli ultimi giorni l’ex calciatore della Roma svela la sua verità.

In una intervista per il Corriere della Sera, Totti racconta che sua moglie gli ha rubato dei Rolex e confessa il presunto tradimento di Ilary. Da quanto rivelato da Francesco, è la Blasi a cascare in tentazione per prima durante lo scorso inverno. E’ per questo motivo che l’ex calciatore si avvicina alla sua nuova fiamma Noemi Bocchi.

Totti non rivela il nome del presunto amante, ma ci pensa l’ex paparazzo Fabrizio Corona. Lui non è molto amico di Ilary e torna all’attacco dopo l’intervista di Francesco.

Vediamo insieme cosa ha rivelato

Sappiamo che Ilary Blasi e Fabrizio Corona non hanno un ottimo rapporto. Durante il Grande Fratello Vip 3, condotto proprio dalla showgirl, i due ebbero un brutto litigio.

A quanto pare il re dei paparazzi ha delle foto che mostrano un tradimento di Francesco Totti avvenuto prima del matrimonio con la conduttrice.

Ilary, furiosa, sentite le parole di Corona, lo caccia dal suo programma in men che non si dica.

Ecco che il re dei paparazzi torna all’attacco e pubblica sul suo profilo Instagram il passato scontro avvenuto contro la Blasi, mentre l’amica della conduttrice vuota il sacco.

“In questo video al GF Vip 3, quel giorno la queen di Ladispoli voleva darmi lezioni di moralità. Sì proprio lei, la stessa descritta e raccontata da suo marito sul Corriere. È caduta la sua maschera finalmente. Quel giorno il suo era un attacco a suo marito per fargliela già pagare vendicandosi di me” scrive Fabrizio.

In quel periodo era appena uscito il libro di Totti e lui ha parlato anche del presunto tradimento ad Ilary con Flavia Vento.

La conduttrice accusa l’uomo di aver inventato tutto e lo appella a “me***a” per aver svelato ciò una settimana prima delle sue nozze con l’ex calciatore.

“E’ semplicemente una storia costruita e gestita per interessi comuni. L’amore non c’entra niente. Chi ama non tradisce” continua Corona.

Infine Fabrizio dice ai suoi fan che presto farà uscire le foto esclusive del presunto tradimento di Francesco con Flavia.

Sembrava tutto nuovamente fermo sul caso Ilary, Totti e Corona, ma ecco che quest’ultimo torna all’attacco.

Il modello pubblica la foto del presunto amante della conduttrice sul suo profilo Instagram. Si tratta di Alessio La Padula, ballerino di Amici di Maria De Filippi.

I fan rimangono a bocca aperta di fronte a questa confessione e si domandano se ciò sia vero o meno.

In men che non si dica, Alessio si espone sui social e risponde alle parole di Fabrizio. Il ballerino è furioso nei suoi confronti, mentre Francesco Totti sgancia la bomba.

“Corona, perché a 50 anni fai ancora queste cose? Perché non vai a lavorare come la gente umile tipo me? Perché tanto il tuo momento up è finito, rassegnati” commenta La Padula inviperito e conclude: “Trovati un lavoro e non rompere il ca***o alla gente che non c’entra niente con le tue cose da bimbomin***a“.

Alessio poi cerca di taggare il profilo di Fabrizio sotto al suo video, ma non gli è possibile. A quanto pare, il re dei paparazzi è stato oscurato e quindi non è più possibile vedere la sua pagina.

Il vaso di Pandora è stato aperto da Corona, ma quale sarà la verità? Lui torna all’attacco e svela il nome del presunto amante di Ilary che nega tutto ciò.

Il mistero si fa sempre più oscuro