Giulia Salemi mette a tacere le male lingue: ecco come stanno le cose con Pierpaolo

Giulia Salemi ha messo a tacere le male lingue spegnando il gossip nato in merito al suo fidanzato Pierpaolo Pretelli.

Giulia Salemi è pronta a tornare sul piccolo schermo degli italiani in un nuovo ruolo che non si era mai visto prima per quanto riguarda il Grande Fratello Vip. La bella modella di origini persiane sarà in studio con Alfonso Signorini, occupandosi dell’area social dedicata al programma permettendo al pubblico una maggiore interazione con quello che accade durante il corso della diretta.

Prima dell’inizio di quest’avventura, la Salemi è stata intervistata dai microfoni del settimanale Chi e tra una confessione e l’altra in merito a questa esperienza ha deciso di spegnere il gossip mettendo a tacere tutte le voci nate durante il corso di queste settimane sul conto del suo fidanzato Pierpaolo Pretelli.

Giulia Salemi ha spento il gossip sul suo fidanzato rivelando come stanno davvero le cose tra loro due.

Pierpaolo Pretelli: la rivelazione di Giulia Salemi mette a tacere il gossip

Giulia Salemi si è trovata al centro del gossip in quanto molti hanno sospettato che tra Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge, che ha fatto una rivelazione bollente prima dell’inizio del GF Vip, potesse nascere qualcosa considerato che a breve collaboreranno per lo show virtuale dedicato al programma di Alfonso Signorini.

La bella modella di origini persiane ha deciso di fare chiarezza in merito a questo gossip, rivelando come stanno le cose e come si sente a tal proposito: “Metto la mano sul fuoco sulla fedeltà di Pierpaolo“ ha subito chiarito senza dare spazi ad inutili malintesi. “E’ la persona più fedele del mondo” ha aggiunto.

“Mi ama e io lo amo. Dopo due anni, grazie a Dio, siamo innamoratissimi” ha poi chiarito, rivelando apertamente che contrariamente a quanto sospettano i gossip nati in questo periodo lei non ha nulla da temere in quanto la loro relazione è più solida e duratura che mai e non sarà di certo una collaborazione con una bella ragazza a far mettere in dubbio tutto quanto.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono più innamorati che mai e pronti a continuare il loro viaggio insieme.