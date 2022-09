Harry e Meghan colpiscono ancora: gli ex Duchi del Sussex sono una certezza! L’ultimo gesto sotto gli occhi di tutti non lascia alcun dubbio.

E’ inutile negarlo, ma è risaputo che per quanto a volte sia sembrato controverso e incomprensibile il loro comportamento, sia Harry che Meghan sono amati davvero da tantissime persone! Nonostante abbiano chiuso i “rapporti burocratici” con la Royal Family, l’immaginario collettivo ha ancora difficoltà a vederli totalmente slegati dai titoli regali. Molti sostengono che avrebbero potuto davvero fare molto per la Corona, dando quel senso di modernità che forse ancora manca. Al di là della situazione, però continuano ad essere un faro nel gossip di famiglia, l’ultimo gesto ha colpito tutti!

Anche Harry e Meghan sentono il peso dell’opinione pubblica, anche se sono dei veri anticonformisti sanno bene che le loro azioni hanno un certo peso. Soprattutto tenendo in considerazione il fatto che il popolo è molto affezionato alle loro persone.

Entrambi hanno narrato una favola d’amore moderna diversa da quelle del passato, e il loro eco è così potente da rimanere ancora al centro del gossip quando si parla della Royal Family.

Affabili, semplici e freschi, sono dei genitori modello che vogliono il meglio per i loro figli. Ma tra di loro, come vanno davvero le cose? Salta fuori un retroscena inedito.

Harry e Meghan, la verità del gesto ha emozionato tutti

L’amore nelle vicende della Royal Family non è poi un argomento così facile da trattare. Basta pensare alla storia segreta di Carlo e Camilla e l’uomo tra loro due, fino a Lady Diana, senza dimenticare alla favola d’amore moderna di Harry e Meghan. Non ci sono dubbi che hanno letteralmente stravolto le carte in tavola in fattore di unioni, ma c’è qualcosa che davvero pochi sanno.

Sono passati degli anni dal loro incontro e con questi anche quelli del matrimonio avvenuto nel maggio del 2018. Da allora, ne sono cambiate di cose. La rinuncia al titolo, i nuovi progetti umanitari, e la nascita di due splendidi bambini, Archie e Lilibet Diana. Insomma si tratta di una favola a lieto fine nonostante non siano più dei reali e abbiano perso per sempre il titolo di Duca e Duchessa del Sussex.

Ed è qui che il pubblico ancora si stupisce, perché è venuto a conoscenza delle tante attenzioni che l’ex Principe riserba ancora per la sua dolce metà. Come già detto, è passato del tempo dall’inizio della favola, ma un amore solido va nutrito ogni giorno con gesti d’affetto.

In foto appaiono felici, soprattutto lei non manca nel sorridergli con affetto quando anche le apre la portiera dell’auto per farla entrare. Ciò è accaduto sotto gli occhi di tutti durante la celebre passeggiata che li ha visti al fianco dei prossimi eredi al trono, William e Kate, per salutare la nonna la Regina Elisabetta II.

Sembreranno gesti scontati, ma in una storia d’amore travagliata, come anche in una comune, vedere dei gesti del genere da un ex Principe, non è poi una notizia da tutti i giorni!