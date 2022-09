Cecilia Rodriguez gioca a carte scoperte: finalmente adesso può dirlo!

Cecilia Rodriguez ha deciso di giocare a carte scoperte e finalmente dopo un lungo periodo di attesa adesso può finalmente dirlo a tutti.

Cecilia Rodriguez è uno dei personaggi più attivi sui social e per questo motivo ama condividere con i suoi fedeli sostenitori piccoli stralci di vita quotidiana e i suoi fedeli sostenitori sembrerebbero apprezzare e non poco. Per questo motivo la sorella minore di Belen non appena ha avuto l’autorizzazione per poterlo fare, ha subito annunciato ai fan la grande novità che la vede coinvolta in prima persona e non vedeva l’ora di poterlo fare ma ogni cosa ha il suo tempo ed ha dovuto attendere un po’ prima di raccontare il tutto.

Cecilia Rodriguez l’ha annunciato su Instagram non appena ha potuto, condividendo questo grande obiettivo insieme ai suoi fedeli sostenitori che non l’hanno mai abbandonata durante il corso di questi anni.

Cecilia Rodriguez al settimo cielo, adesso può dire tutto: “Ve lo posso far vedere!”

Cecilia Rodriguez ha raggiunto un nuovo importante obiettivo per quanto riguarda la sfera lavorativa della sua vita in quanto nelle scorse ore è riuscita a concludere un’importante collaborazione e soltanto adesso ha potuto condividere con i suoi fedeli sostenitori che non potrebbero che essere più che orgogliosi della loro beniamina.

“Finalmente vi posso raccontare“ ha esordito la sorella minore di Belen Rodriguez, tra l’altro di recente la conduttrice di Tu sì que vales ha scoperto che la sua cara amica si è innamorata del suo ex. “Vi posso svelare e vi posso far vedere…” ha poi proseguito, contenta di aver raggiunto questo nuovo obiettivo.

“Sono il nuovo ambassador di questo importante brand di gioielli” ha poi concluso al settimo cielo, condividendo il tutto con i suoi fedeli sostenitori sul web che hanno accolto di buon grado la notizia felici più che mai la loro beniamina riesca ad affermarsi sempre di più nel ruolo di influencer, diventando una delle più richieste del suo settore.

Cecilia Rodriguez è al settimo cielo e questo è soltanto l’inizio di una grossa scalata verso il successo, costruendo man mano una solida carriera nel mondo dell’imprenditoria digitale.