Totti, nuovo affondo su Ilary Blasi: l’impietoso paragone con Noemi!

A Totti non sono bastati oltre vent’anni di matrimonio con Ilary per ricordarsi di non paragonare mai la moglie ad un’altra. Parla di Noemi e sgancia una bomba!

Ormai con Totti e Ilary si parla di ex coniugi, ma nonostante ciò il pubblico di tutta Italia non riesce ancora a rassegnarsi al loro divorzio, e spera in un ritorno di fiamma. Dopo essersi sbottonato e aver rivelato dettagli inediti, l’ex capitano della Roma decide di continuare a raccontare la storia di come ha conosciuto Noemi, e di cosa lo ha colpito. Nel dirlo però gli è sfuggito il paragone!

Al di là dell’ironia, i due vip, Totti e Ilary continuano a stare al centro del gossip. Basta un loro respiro ed una parola in più per scatenare il caos mediatico. Inutile ribadire quanto davvero la loro separazione abbia toccato il pubblico a casa che da sempre li ha visti come un esempio di famiglia per bene.

Nonostante l’ingente patrimonio hanno sempre dimostrato di essere persone che si sono fatte da sole, e che non disprezzano nessuno. Anzi, hanno mantenuto un atteggiamento umile e pieno di rispetto per il prossimo.

Adesso, continueranno le loro strade da separati. Il nome di Noemi torna come un fulmine a ciel sereno quando l’ex calciatore afferma qualcosa che non solo Ilary, ma nessun ex vorrebbe sentirsi dire.

Totti si sbilancia su Noemi e attacca Ilary

Abbiamo già affermato che è un momento delicato per entrambi, e che soprattutto colui che ha parlato di più è stato il campione. Totti si è confidato rivelando il segreto e la sofferenza vissuta, sconvolgendo non poco il pubblico che mai si sarebbe aspettato un atteggiamento del genere. Ilary mantiene invece il suo profilo basso, ma non può non essere tirata in ballo dopo quanto detto su Noemi, perché la riguarda!

Vent’anni di matrimonio non sono bastati a Totti: non si paragonano mai due donne. Specialmente se sono rivali in amore, e una delle due è la tua ex moglie!

Diciamo che tutto quello che il pubblico sa è proprio grazie alle confessioni sincere del campione, il quale si è sempre mostrato genuino. Trasparente con fan e videocamere, questa volta regala un chicca che va diretta in pasto al gossip.

Racconta di Noemi, e di come l’ha davvero conosciuta. Tutto è iniziato quando la crisi matrimoniale nel 2021, tra marzo e aprile, è esplosa definitivamente. L’assenza di dialogo e della complicità che da sempre li univa, ha fatto soffrire tanto Totti, e lo ha dichiarato lui stesso in diverse interviste.

Così, con un 2021 da dimenticare, arriva Capodanno che l’anno vecchio porta via, e reca buoni propositi per il prossimo: è allora che iniziare la sua relazione con Noemi.

Inoltre, afferma che la foto sui giornali di lei allo stadio Olimpico non risale all’inizio della loro storia. Lei era al campo per fatti suoi, lui non avrebbe mai portato l’amante davanti tante persone!

Nel marzo 2022 la loro relazione si consolida, da semplici amici di padel, diventano sempre più vicini. Ma ribadisce che non è stato lui a tradire per primo Ilary. La relazione prosegue ed è stato grazie a Noemi se è uscito dalla depressione nella quale era caduto proprio per la scoperta del presunto tradimento.

Er pupone ha confessato anche di credere che ci sia una terza persona dietro i segreti della moglie, ma nulla è stato ancora confermato, si tratta di supposizioni.

Alla fine dell’uragano mediatico, si decide a raccontare qualcosa di più sulla nuova compagna, che alla fine è quello che tutti vogliono sapere. Insiste dicendo che Noemi è l’opposto di Ilary, una parola che però sembra indicare molto di più.

Dire che la nuova compagna sia totalmente diversa dalla precedente, non è poco, anzi sembra proprio indicare un vero distacco con il passato!