Bianca Guaccero stravolge la sua vita dopo Detto Fatto: il cambiamento inaspettato

Bianca Guaccero dopo la fine di Detto Fatto ha deciso di stravolgere la sua vita facendo un cambiamento del tutto inaspettato.

Bianca Guaccero durante il corso di questa nuova stagione televisiva, iniziata da pochissimi giorni, non sarà sul piccolo schermo degli italiani in quanto il programma che ha condotto per anni è stato cancellato. Non è di certo stato un mistero che Detto Fatto non sarebbe andato incontro ad un rinnovo in quanto gli ascolti non hanno raggiunto i risultati sperati e le polemiche, durante il corso della messa in onda, non sono mancate.

La Rai ha così decido di chiudere la trasmissione e la conduttrice è andata dritta per la sua strada scegliendo di cambiare città andando incontro alle nuove esigenze a cui la sua vita sta andando incontro.

Bianca Guaccero ha cambiato vita dopo Detto Fatto e sui social si è lasciata andare in merito ad una confessione su come stanno procedendo le cose.

Detto Fatto: Bianca Guaccero cambia vita dopo la fine del programma

Bianca Guaccero, che ha stupito i suoi fedeli sostenitori con il cambiamento fatto durante il corso di questi anni, ha deciso dopo la fine di Detto Fatto di cambiare città insieme a sua figlia Alice. Questo, in maniera inevitabile, ha comportato una nuova vita con annessi benefici e dispiaceri in quanto sua figlia ha dovuto affrontare un nuovo inizio. In particolar modo per quello che riguarda l’ambiente scolastico.

“Abbiamo cambiato città“ ha spiegato la conduttrice sul suo account social, rivelando il grosso cambiamento che lei e sua figlia hanno dovuto affrontare dopo la fine della trasmissione che ha condotto per diversi anni sul piccolo schermo degli italiani. “Quindi sarà il primo giorno di scuola qui a Roma nella sua nuova classe, con i nuovi compagni che ancora non ha conosciuto” ha poi concluso, rivelando che purtroppo questo percorso non sarà affatto facile ma che con un po’ di tempo riuscirà a dare i frutti sperati.

